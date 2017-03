Aiajutud ja paasturoad toovad Kõrkverre kevade

Kõrkvere külaselts tervitab kevadet raamatututvustuse ja Reomäe nunnade valmistatud paasturoogadega.



Laupäeval tutvustab ajakirja Aed peatoimetaja, saatest “Maahommik” tuttav Eva Luigas Kõrkvere seltsimajas oma aiajuttude raamatut “Aiatööd lihtsamaks. 100 praktilist nõuannet”.

“Eva Luigas on kirglik aiareisija ja aednik, kelle töö on teiste aedade külastamine, ja Kõrkveres räägib ta, kuidas aiandus tema ellu tuli,” ütles üks laupäevase kokkusaamise korraldajaid Kertu Silla-Kuut.

Samuti saab publik teada, millised on Luigase aianduslikud “ämbrid”, millised aga toimivad nipid. “Eva jagab veel sada aianippi, räägib uuest aiaraamatust ja talikülvist, tarbe- ja iluaiast,” loetles Silla-Kuut.

Ka ise aiandust õppinud Silla-Kuudi hinnangul oskab Lui-gas väga põnevalt rääkida. “Aiandusteema peaks paljudele korda minema – sellega on ju vist igaüks kokku puutunud ja nüüd, vastu kevadet, on see eriti aktuaalne.”

Reomäe kloostri nunnad räägivad aga paastuaja toitudest. Nii saavad kuulajad teada, mis on paast, mida paastuajal süüa, millised on paastutoidud ja kuidas neid valmistada. Ning roogadest ei tehta üksnes juttu, vaid neid saab ka kohapeal maitsta.

“Meil on ka oma kogukonnas paastu pidavaid inimesi, kes toovad midagi lauale,” lausus Silla-Kuut, lisades, et seltsil on traditsioon üritusi korraldades laud katta. “Seekord siis paastutoitudega,” märkis ta.

Huvilised on Pöide valda Kõrkverre seltsimajja oodatud kella 13-ks. Sissepääs on prii, ent osalejad on oodatud endast ette teatama Kõrkvere külaseltsi Facebooki leheküljel või telefoninumbril 56 499 611.