Argo ja Marju elavad kenas hoovimajas, mille ostis Argo vana-vanaisa Aleksander Kirch aastal 1916. Sellegi maja elu- ja ajaloost võiks kirjutada pika loo. Tänaseks on Argo oma vanemate kodu kenasti ja ajalootruudust silmas pidades korda teinud. Täna on meie põhitähelepanu hoopis teisel uueneval vanal majal tänava ääres.

Kindlasti on paljud, kes viimase aasta-pooleteise jooksul Kuressaares Garnisoni 24 vanast aidamajast mööda jalutanud, märganud, et vanas majas ja selle ümber keeb vilgas tegevus. On tehtud nii juurde- kui ka ümberehitusi, tulemus näeb välja nagu linnus-kindlus või kants.

“Eks iga inimene näeb siin seda, mida ta tahab näha,” muheleb kõige selle peremees Argo Kirss. “Sobilikke termineid võib leida päris palju. Mulle meeldib, kui selle maja kohta öeldakse linnus või kindlus või vasall-linnus, ma olen väga rahul. Tegelikult tahtsingi siia sellist miljööd luua. Järelikult on idee täkkesse läinud.”

Igal juhul tuleb siia tänava äärde üks keskaja stiilis pereturismikeskus. Koht, mille sarnase rajamisest on Argo unistanud juba aastaid. “Olgu see siis viikingiküla või ajaloo-ala näol – koht, kus kõik oleks nii nagu vanasti, koht, kus saaks minna ajas aastasadu tagasi ja vaadata, kuidas inimesed siis elasid ja toimetasid.

Mingis võtmes me seda ajarännakut ju teha suudame ja see on huvitav.” Keskaja tegevuskeskus – medieval activity center – kõlaks see rahvusvahelises keeles. Eks maimukesele tuleb ikka Maarjamaa-keelne nimi ka, aga see pole veel päris lõplikult välja mõeldud. Variandid on kaalumisel.

