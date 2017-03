Esimesse klassi suur tung

Kuressaare linnas esitati I klassi astumiseks paarkümmend avaldust rohkem, kui õpilaskohti kolme kooli peale planeeritud oli.



Kuressaare gümnaasiumi (KG), Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) ja Kuressaare Vanalinna kooli I klassidesse astumiseks esitati 212 avaldust. Klasse on koolide peale kokku kaheksa ja kehtiva määruse järgi on klassi täitumuse ülemine piir 24 õpilast. Seega näitab lihtne matemaatika, et avaldusi tuli 20 võrra enam, kui on kohti. Linnavalitsusest öeldi, et esimese valiku järgi oli populaarseim kool KG, sellele järgnes SÜG ja siis Vanalinna kool.

Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe kinnitas Saarte Häälele, et kõikidele linnakoolide mõjupiirkonnas registreeritud elukohta omavatele lastele on koolikoht kindlasti tagatud. Paanikaks põhjust ei ole. Küll lisati linnavalitsusest, et seoses kujunenud olukorraga võtab avaldustega tegelemine veidi kauem aega ja seetõttu ei jõuta klassinimekirju avaldada 17. märtsiks, nagu algselt plaanitud.

Õilme Salumäe sõnul kontrollitakse praegu avaldustes esitatud elukohaandmeid. Vastavalt määrusele lähtutakse rahvastikuregistri andmetest eelmise aasta viimase päeva seisuga.

Kuigi veebruaris sedastas linnavalitsus, et piisab kaheksast klassikomplektist, ei anna registri andmed alati lõplikku kooliminejate arvu.

“On neid lapsi, kelle puhul on põhjendatud koolipikendus, ja on ka peresid, kes teevad kooli ja elukoha osas valikuid, mida ette ei teata,” ütles Salumäe.

Praegu esitatud avalduste seas tuleb arvatavasti ümberkorraldusi ja seega muutub ka kooliminejate arv.

“Osa laste puhul taotletakse ilmselt koolipikendust, osa laste puhul on vaja leida hariduslike erivajadustega lastele sobiv õppevorm. Samas on ka neid linna registris olevaid koolikohustuslikke lapsi, kelle osas on info veel puudu,” ütles linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.



Ta toonitas, et töö käib võimalikult kiirete lahenduste leidmiseks. Kui selgub lõplik kooliminejate arv, tuleb teha ka otsus. Suurema soovijate arvu puhul pole võimalusi palju. “Siis tuleb linnavalitsusel kaaluda ühe täiendava 1. klassi avamist või suurendada klasside täitumuse piirnormi, milleks on 24 õpilast klassis, ja see omakorda eeldab kooli hoolekogu nõusolekut,” selgitas Maripuu.

Aastal 2012 avati Kuressaares seitse, aastail 2013-2015 kaheksa esimest klassi. Mullu kavandati samuti kaheksa esimese klassi avamist, kuid suurema laste arvu tõttu tehti üheksa. Lisaklass avati KGs.