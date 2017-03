JUHTKIRI: Kuid köidab tuledes linn

See, et linnakoolide esimestesse klassidesse on tahtjaid rohkem kui kavandatud kohti, kipub olema pigem tavaline kui ootamatu.

Kuigi statistiliselt elab maapiirkondades jätkuvalt rohkem rahvast kui Kuressaares, läheb kolmest lapsest kaks kooli just linnas. Ja pole näha, et see trend muutumas oleks. Seni on prognoositust suurema esimesse klassi minevate laste arvuga toime tuldud täiendava klassikomplekti avamisega. Samas on linnakoolid praegu olukorras, kus kogu õppehoone ruum on viimseni kasutusele võetud, aastate jooksul koridorid ja katusealusedki täis ehitatud. “Ruumi ei ole, aga seadusega pandud kohustust tuleb täita!” Selle põhjendusega on linnavalitsus sirutanud käe näiteks ka Saaremaa ühisgümnaasiumi internaadihoone järele.

Tuleva aasta algusest peaks tööd alustama sisuliselt tervet maakonda hõlmav Saaremaa vald, oktoobris valitakse ühendvallale volikogu. Usutavasti kujuneb valimiste eel üheks oluliseks ja sisuliseks teemaks uue omavalitsuse haridusvõrk ja selle tulevik kõigi oma nüansside ja probleemidega.