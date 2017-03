Kert Valdaru saab Astangu keskuse juhiks

10. aprillist hakkab Astangu kutserehabilitatsiooni keskust juhtima senine sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskuse juht Kert Valdaru (pildil).



“Vananeva ja väheneva rahvastikuga riigis peab oskama väärtustada inimesi – see on meie heaolu säilitamise ja kasvatamise aluseks. Soovin anda olulise panuse erivajadustega inimeste elukvaliteedi tõstmisse, pakkuda parimaid võimalusi hariduse omandamiseks, ettevalmistust tööeluks ja ligipääsu elukvaliteeti tõstvatele teenustele,” rääkis Valdaru. Uue juhi eesmärk on töötada selle nimel, et Astangu kutserehabilitatsiooni keskus jääks rehabilitatsioonivaldkonna kompetentsikeskuseks, mis suudab jagada teadmisi teistele teenusepakkujatele ja partneritele Eestis ja kaugemal.

Saaremaalt pärit Kert Vald­aru on avalikus sektoris töötanud 15 aastat. Viimase seitsme aasta jooksul on ta sisekaitse­akadeemias juhtinud nii migratsiooniuuringute kui ka täiendus­õppe keskust. Valdaru on lõpetanud 2001. aastal Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna.

Astangu kutserehabilitatsiooni keskus pakub tööealistele erivajadustega inimestele erinevaid rehabilitatsiooniteenuseid, õppimisvõimalusi, kaitstud tööd ja töölerakendamise toetamist.