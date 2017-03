Kodu toob sooja tunde südamesse

Kõik siin Paatsa küla serval on nii tuttavlik, nii kodune – ühel pool meri, kus käisime vanaemaga lambaid pesemas, üle tee mets ja mõlemal pool teed paar elamut kõrvalhoonetega.

Metsa veerel Luhtses, mis, tõsi küll, õieti Tamme talu nime kannab, elasid muhedad vanainimesed Liise ja Mihkel, tegelikult Aliise ja Mihail. Perenaine õmbles külanaistele kleite ja seelikuid, särke ja pluuse. Mihkel oli nahaparkal ja püüdis mõnesaja meetri kaugusele jäävast merest väärt leivakõrvast.

Luhtses külas käies küsinud Saaru Liisu, minu vanaema, ikka ja alati: “Mihkel, kas sul seda nakkis siiga ka veel on?” Tavaliselt oli ka.

Nüüd on Mihkel ja Liise juba üle kolmekümne aasta vaadanud oma tütrepere tegemisi taevastelt radadelt.

Endiselt on Luhtses tunda erilist sooja heatahtlikku aurat. Ilmselt on see seotud merega ja eelmise sajandi algul selle maja ehitanud kunagise meremehe, kapten Aleksander Riisi julge, ausa ja hoolitseva olekuga. Kapten nimetas ennast ise merimeheks ja ametlikes dokumentideski on fikseeritud, et elamu kuulus merimees Riisile.

Aleksander oli Aliise vend, praeguse perenaise Elle onu. Külarahvas kutsus teda Luhtse Sassiks.

