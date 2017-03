Kuressaare Laurentiuse kiriku parkla rajamine jätkub

Aastapäevad killustikukatte all seisnud Laurentiuse kiriku hooviala saab tänavu kivisillutise ja avatakse parkimiseks kõikidele soovijatele.



Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaan ütles, et tööde täpsem ajakava selgub märtsi lõpus, kuid sel aastal on plaanis parkla põhiosa ehitamise lõpetamine ja katmine tänavakiviga.

“Parkla tänavapoolne suurem osa peaks seejärel olema avatud kõigile parkida soovijatele, kuna kesklinnas napib suvel parkimisvõimalusi,” märkis Toplaan, kelle sõnul peaks töid jätkama vastavalt projektile AS Klotoid.

Linnaeelarves on nendeks töödeks eraldatud 20 000 eurot.