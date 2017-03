Matkasõbrad hakkavad saari avastama

Tuleval pühapäeval teevad Abula matkarajal oma esimese ürituse huvilised, kes on koondunud Saaremaa saarelisse matkaklubisse. Kaasa lööma oodatakse kõiki, kellele kodusaarel matkamine huvi pakub. Tulevikus soovitakse ka teistel saartel matkata.



Matkasõprade koondumine sai alguse Käthe Pihlaku postitusest Saaremaa koostööklubi Facebooki lehele, kus ta küsis, et ega grupis matkasõpru leidu, kes tahaksid aeg-ajalt Saaremaal koos teistega mõnd huvitavat paika avastamas käia.

“Kui ma umbes 10 aastat tagasi saarele elama kolisin, võtsin suvise turismiajakirja Saaremaa keskosa lahti ja sõitsin rattaga enamiku neist numbritest läbi,” meenutas Pihlak.

“Jutt on matkamisest, kus juhusel ja ilmal on oma roll, kohalik või kaasavõetud ja lõkkel või priimusel valmistatud toit kohustuslik ja vahetust loodusest saadud elamus midagi hingele,” kirjeldas Pihlak oma arusaama.

Tema üleskutsega ühines aina rohkem inimesi ja nüüd ongi esimene üritus tulemas. Abulas on sedakorda teejuhiks Aado Haandi. Käthe Pihlaku sõnul loodetakse korraldada üks matk kuus ja kasutada palju just kohalikke teejuhte, kes oskavad ühes või teises paigas näidata ja rääkida kindlasti enam, kui kusagilt mujalt infot leiab. See on Pihlaku sõnul väga oluline, et lisaks matkamisele tahetakse end kultuuri-, ajaloo- või koduloovallas harida.

Saaremaal on üks matkaklubi juba olemas, kuid nende tegevus on veidi teise suunaga. Nemad käivad peamiselt just Saaremaalt kaugemal.

Käthe Pihlak märkis, et tegu on avatud seltskonnaga ja oodatud on kõik. Infot leiab Facebooki grupis “Saaremaa saareline matkaklubi”.