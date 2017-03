Mereakadeemia kavandab Kuressaarde professorikohta

Eesti mereakadeemia plaanib Kuressaare keskusse taotleda hüdrodünaamika professori koha.



“See on meie prioriteet,” kinnitas Eesti mereakadeemia direktor Roomet Leiger Saarte Häälele. “Leian, et antud ametikoha loomine võimaldaks anda tugeva tõuke laevaehituse ja laevade hüdrodünaamika- alase õppe-, teadus- ja arendustegevuse kättesaadavusele ja mängiks positiivset rolli kogu Saaremaa regionaalarengus,” märkis ta.

Leiger usub oma sõnul, et nii Eesti mereakadeemial kui ka kohalikul omavalitsusel on soov Kuressaare keskuse teadus- ja arendustegevust toetada. Ta lisas, et taotlusprotsess professorikoha loomiseks veel kestab ja enne, kui see pole lõppenud, ei ole ka võimalik öelda, millal täpselt selle koha loomiseks võimalus tekib.