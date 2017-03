Oksalõikusaeg

Saagikuse seisukohalt on puude lõikus aias väetamise kõrval väga tähtsal kohal ja aednik peaks leidma aja, et seda igal kevadel teha. Hooldamata puudelt korjatud õuna välimus ja maitse erinevad märgatavalt hooldatud puudelt korjatud saagist. Maitseb ju suurem kärntõveta õun meile rohkem kui väike roheline ubin.

Teadus areneb pidevalt ja igal alal toimuvad muutused, nii ka viljapuude lõikamisel. Aastakümneid tagasi oli viljapuude lõikamise aeg ikka kevad, nüüd võib hoolduslõikust teha ka juunis-juulis ja kindlat reeglit siin ei ole. Peamine lõikus on parem teha ikkagi kevadel, alates märtsikuust, kui ei ole enam oodata suuri külmakraade. On lõigatud ka veebruaris, kui lumehanged on redeli eest, ja haavad paranesid puudel väga hästi.

Kevad sobib paremini ka okste koristamiseks, suvel on lehemass suureks tüliks. Vihmase ilmaga pole ka mõttekas aeda minna, kuiv päev sobib lõikamistööks paremini.

Kõige enne vaatleme, missugust lõikust puu vajab. Enamasti kasvavad meie aedades tugevakasvulistele alustele poogitud viljapuud. Istiku ostmisel on esimene kujundlõikus puukoolides tavaliselt juba tehtud.

Kasvueas puudele teeb hoolas peremees hoolduslõikust igal aastal. Esimeses järjekorras lõikame välja kuivanud ja murdunud oksad. Seejärel vaatame üle okste paiknevuse ja tiheduse. Harvendame välja võra sisse suunduvad ja üksteisega ristuvad oksad. Allesjäävaid oksi kärbime, st lõikame oksa otsa lühemaks soovitud külgpungani.

