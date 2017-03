Parim piimatoode on Old Saare juust

Eesti parima toiduaine konkursi eilsel hindamispäeval valiti 13 osaleva toote seast aasta parimaks piimatooteks Saaremaa Piimatööstuse kauaküpsenud Old Saare juust.



Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine tõdes, et taoline tiitel rõõmustab neid väga. “See on alati tähtis uudis toiduainetootjatele, kui saadakse hõbemärk oma valdkonnas,“ kinnitas Kivine.“See tähendab ju, et tegemist on parima piimatootega.“

Toiduliidu tegevjuhi Sirje Potisepa sõnul oli piimatoodete puhul näha seda, et toodete valik on muutunud väga mitmekesiseks. Tema sõnul on piimatoodete puhul väga oluline naturaalsus ja paljud tootjad on viinud selle veelgi kaugemale, pakkudes tarbijale n-ö clean label tooteid, milles koostisosade hulk on viidud absoluutse miinimumini.

Eile hindas komisjon veel pagari- ja kondiitritooteid ning täna on võistlustules kalatooted, kastmed, valmistoidud, puu- ja köögiviljatooted ning magustoidud.