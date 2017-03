Poliis lemmikule!

Kindlustuse mõttekus ja vajalikkus pole teema, mida peaks veel kellelegi pikalt ja põhjalikult lahti seletama. Samuti on raske leida peret, kel poleks mõnd lemmiklooma. Nende kahe nii iseenesestmõistetava teema ühisosa on veel uudne ja harjumatu. Lemmiklooma kindlustus – kellele, miks ja milleks? Seda teenust ei paku veel kaugeltki mitte kõik Eestis tegutsevad kindlustusfirmad. On, mille üle mõelda.

Mida arvab lemmikloomade kindlustamise vajalikkusest loomaarst Lea Hioväin.

“Kuressaare loomakliinik saab sel aastal 20-aastaseks. Igapäevane töömaht on kasvanud nii, et hetkel on meie kümne aasta vanuses elektroonilises andmebaasis 7392 patsienti.

Koerad-kassid peaaegu pooleks koerte kasuks, sekka mõned küülikud, merisead ja üksikud eksootikud.Praegu töötab meil neli täiskohaga loomaarsti ja kolm assistenti.

Kõigil on käed-jalad tööd täis kuus päeva nädalas, aga ootamatud traumad, haigestumised võtame 24/7 vastu, siin ju aega ette broneerida pole võimalik.

Esmased uuringud (röntgen, vereproovid, ultraheli ) ja esmaabi saame kohapeal tehtud. Ainult raskemad luumurrud saadame pärast stabiliseerimist edasi veterinaarortopeedile kas Pärnusse või Tallinna.

