Saaremaale terendab kaks konstaablikohta

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Saaremaa piirkonna büroo avamisel osalenud siseminister Andres Anvelt ütles, et valitsuskoalitsiooni lepingu järgi saab Saaremaa järgmisel aastal juurde kaks konstaablikohta.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et hetkel vaadatakse üle igapäevaseid toimetusi ja uuest sisulisest töökorraldusest on täna veel vara rääkida.

“Piirkonnapolitseinike lisandumine on kindlasti tervitatav ja võimaldab kogukonna ootustele oluliselt paremini vastu tulla,” sõnas Antsaar.