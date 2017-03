Saarlased tutvustasid end Saksamaal turismimessil

Maailma suurimal turismimessil Berliinis oli traditsiooniliselt esindatud ka Saaremaa.



Möödunud nädalal Saksamaal Saaremaad tutvustamas käinud SA Saaremaa Turism nõukogu esimees Margus Mölder (fotol) rääkis Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et saarlased on Berliinis käinud vahelduva eduga kokku juba 20 aastat ning tema julgeb küll öelda, et messikülastajatele on Saaremaa tuttav.

“Kui kümmekond aastat tagasi otsiti Saaremaad nime alt Ösel, siis täna Öseli nime enam eriti ei tarvitata,” märkis Mölder. Ta nentis, et kuigi see läheb vastuollu massiturismi printsiipidega, osatakse maailmas hinnata meie loodust, looduse puhtust ja rahu.

Mölder tõdes, et selleks, et äriliselt kasumlikult toimetada, oleks vaja turistide arvu kasvatada, kuid seda annaks teha ka panustades näiteks jalgrattatuuridele, kus liigub suhteliselt palju inimesi.

Eestis on Möldri sõnul väga hästi edasi arenenud jalgrattateede võrgustik ja igal aastal tuleb üks või teine lõik kuskil juurde. “Pea see ei ole, kui Kuivastust Kuressaarde mööda jalgrattateed saab. See kõik annab edasist tõuget, et näidata meie kaunist loodust ja selliseid vaatamisväärsusi, mis Lääne-Euroopas võib-olla puuduvad, seal on metsa vähe ja inimesed pole enam harjunud looduse rüpes käima,” pakkus Mölder välja võimaluse, millega turiste Saaremaale meelitada.

Seda, et Saaremaad teatakse, näitab Möldri sõnul ka see, et Saaremaa ooperipäevade kohta teadsid sakslased hästi, et tänavune peakülaline on nende endi Krefeld-Mönchengladbachi teater. “Ma arvan, et tänavu on meil ooperikülastajaid Saksamaalt rohkem kui kunagi varem,” märkis Mölder.