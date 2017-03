Telereporter taastab Kesselaiul isakodu

Kanal 2 reporter Eda-Liis Kann kavatseb taastada nõukogude ajal tühjaks jäänud isa sünnitalu Kesselaiul.



“Püüame taastada ja päästa perekonna pärandit, meie juured on lihtsalt seal,” ütles Eda-Liis Kann, kelle sõnul oli tema isa perekond sunnitud saarelt Virtsu kolima pärast seda, kui nõukogude võim inimestelt paadid ära korjas.

Eda-Liis Kann rääkis, et Kesselaiul valdab teda tunne, nagu oleks ta sattunud Muhusse. Alles on külatänavad ja kiviaiad ning ehkki kunagised elanikud lahkusid saarelt pool sajandit tagasi, jääb mulje, nagu oleks see juhtunud just äsja. Kunagiste talude korstnad on püsti ja keldrid alles.

“Ühtegi maja ei lammutatud, vaid viidi üle mere ära, meie maja viidi Virtsu ja pandi seal uuesti kokku,” ütles Eda-Liis Kann.

Ka Jaani-Andruse maaüksusel asuval endisel taluõuel on säilinud elamu vundament, suhteliselt terviklik maakelder, sepikoja-suveköögi paekivimüürid, lauda alumine raudkivist müüriosa ja saunahoone vundament. Lisaks on kaks kaevu, kiviaiad ja kiviread taluõue heinamaa-poolsel piiril.Eile algatas Muhu vallavolikogu Kesse külas asuva Jaani-Andruse maaüksuse detailplaneeringu, mille eesmärk on põlise talukompleksi kõigi hoonete taastamine ning paadisilla ja paadikuuri rajamine.

Praegu elab Kesselaiul aastaringselt ainut saarevaht Elsa Vatter. Tihedalt on saarega seotud aga mitu kinnisvaraomanikku – arhitekt Indrek Almann ja muusik Olav Šverns. Elvis ja Heleri Andersoo rajasid aga saarele hiljuti Uueõue puhkemaja.

Regulaarne paadiühendus saarega puudub, ehkki olemas on vallale kuuluv sadamakoht saare loodeosas ja eraomandisse kuuluv Kesse-Jaani sadam saare lääneosas.

Kuna Kesselaiul asub veel teisigi põliseid talukohti, pole välistatud, et huvi vanade talukohtade taastamise vastu võib tulevikus kasvada.