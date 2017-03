Tullio Liblik plaanib veel kolme “kotkapoega” (1)

Roheline Ring OÜ Tullio Libliku eestvedamisel kavandab Merikotka elu­rajooni uuemate kortermajade juurde Kotkapoja tänavale veel kolme korter­elamut.



Kortermajad peaksid eelprojekti kohaselt tulema aadressidel Kotkapoja 1, 2 ja 4 ja välja hakkavad need nägema nagu juba olemasolevad Merikotka majad.

Kortereid on igas majas 15 ja need on 1–4-toalised. Esimesele korrusele on planeeritud panipaigad, abiruumid ja tehnoruumid ning üks 1-toaline, kaks 2-toalist ja kaks 3-toalist korterit.

Teisele korrusele peaks tulema kaks 2-toalist ja kolm 3-toalist korterit. Kolmandal korrusel on aga kolm 2-toalist, üks 3-toaline ja üks 4-toaline korter. Korterid on 28–78 m2 suurused ja igale korterile on kavandatud vähemalt üks rõdu või terrass. Hoone soojavarustus on lahendatud kaugkütte baasil.

Muu hulgas ehitatakse välja kolme uue maja vahele jääv seni rajamata Kotkapoja tänava osa, mis on sajaprotsendiliselt transpordimaa. Seega tuleb sinna asfaltkattega sõidutee, kõnnitee ja tänava­äärsed parkimiskohad ning nende vahele jäävad alad haljastatakse. Kõige sellega tagatakse kinnistule juurdepääs sõidukitele ja jalakäijatele.

Samuti on plaanis rajada Kotkapoja tänava põhjaossa laste mänguväljak.