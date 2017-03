JUHTKIRI: Lammaste ja lihaveiste kants

Kariloomade kasvatamine on paljudele meist meeltmööda tegevus. Ühele on see põhielatusallikas, teisele jälle lisaraha teenimise viis või elustiil. Kes, kuidas ja kui suurelt ette võtnud on. Peaasi, et inimene ise rahul ja loomad hästi hoitud.

Maakonnas peetavate erinevat liiki kariloomade arvud on kõnekad. Kui ligi 20 000 veist ja 15 000 lammast kokku liita, tuleb välja, et inimesi on siin vaata et vähemgi. Või umbes sama palju. Ruumi Saaremaal loomadele tõepoolest jagub. Ja küllap siis leidub ka muud, mis veiste ja lammaste kasvatamiseks vajalik.

Maahooldusel on lihaveised ja lambad nii mõneski kohas tänuväärsed abilised. Ning rõõmustavad ka turistide silma – teeäärsed karjamaad, kus veised-lambad rahulikult rohtu söövad, ei pruugi ju igal pool nii tavalised olla kui meil.