Kalevi tänaval lekkis vedel lämmastik (2)

Kolmapäeva õhtul sai häirekeskus teate Kuressaares Kalevi tänaval asuvast susisevast tsisternist, kust imbus välja auru. Selgus, et tegu oli vedelat lämmastikku sisaldava lekkiva tsisterniga.



15. märtsil anti häirekeskusele teada, et Kuressaares Kalevi tänaval on tööstushoone läheduses asuva tsisterni juures kuulda susinat ja sealt tuleb välja ka auru. Päästjad selgitasid välja, et tegemist oli vedelat lämmastikku sisaldava tsisterniga, mis hakkas tühjenema, ja ventiili vahelt lekkis lämmastikku ka väliskeskkonda. Päästjate sõnul ei ole lämmastik õhku levides ohtlik, kuid aurupilve sisse minna ei tohi, sest see võib tekitada külmakahjustusi.

Olukorda jäid sündmuskohale jälgima ettevõtte töötajad.