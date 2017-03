Kuressaares toimub seni suurim tenniseturniir

Eeloleval suvel juunikuus toimub Eesti päikesepealinnana välja hõigatud Kuressaares siinpool merd korraldatavatest tenniseturniiridest kahtlemata suurim – Mercedes Kuressaare Cup.



Põhjuseid, mille poolest Kuressaare tennisekeskuses korraldatavat tenniseturniiri suurimaks võib nimetada, on seejuures mitu.

Turniiri ühe korraldaja Taavi Tuisu sõnul on võistlema oodatud 192 mängijat ehk 96 paari ja sellist osalejate arvu pole Kuressaares toimunud turniiridel seni teadaolevalt olnud. “See on ikka päris suur ettevõtmine,” nentis Tuisk.

Suur on ka tenniseturniiri auhinnafond – 10 000 eurot. “Kõikide võistlusklasside võitjate auhinnaks on iPhone 7 mobiiltelefonid,” avaldas Tuisk, lisades, et auhindu on teisigi.

Uhkelt kõlab samas ka eriauhind – kõikide osalejate vahel läheb loosi uue Mercedez-Benz C-klassi sõiduauto kasutusõigus kogu suveks. “Selle hulgas on ka kütus, nii et saab auto koos kütusega,” märkis Tuisk. Lisaks on turniiri ajal kohapeal võimalik uute Mercedes-Benzi sõidukitega proovisõitu teha.

Et Kuressaare tennisekeskus kannab Mercedes-Benzi nime ja kõnealune automark on nimetatud ka uue turniiri nimes, siis on ka võistlusklassid teemakohased: mõõtu võetakse C-klassis, E-klassis ja S-klassis.

Tuisu sõnul on eesmärk korraldada Saaremaal üks korralik avatud turniir, kus saaksid osaleda kõik tenniseentusiastid. “On kolm tugevusgruppi, kus saavad mängida nii profid, keskmisel tasemel harrastajad kui ka väiksema kogemusega mängijad,” kõneles turniiri korraldaja.

Tugevusgrupid ongi väljaloetavad mainitud C-st, E-st ja S-ist. “Need on pandud tõesti selle järgi nagu automudelidki – kõige tugevam on S-klass, siis E-klass ja lõpuks C-klass,” muheles Tuisk. Selle, kes millises tugevusgrupis osaleda saab, otsustab ekspertkomisjon.

Turniiri suurusest annab omal moel aimu seegi, et osalejatele ja nende pereliikmetele ning sõpradele on võistlusvälisel ajal välja pakutud sisukas meelelahutusprogramm. “Kolmel päeval jagub tegevust ka lastele ja õhtuti on kontserdid – näha ja kuulda saab 2 Quick Starti ning Karl Erik Taukarit ühes bändiga,” avaldas Tuisk.

Tenniseturniir toimub Kuressaare tennisekeskuse sise- ja välisväljakutel 8.–10. juunini. “Ja teoks saab see tänu tublidele toetajatele. Vastasel juhul oleks seda suhteliselt võimatu korraldada,” tõdes Taavi Tuisk.

Rohkem infot turniiri kohta leiab veebiaadressil www.kuressaarecup.ee. Seal toimub ka osavõtjate registreerimine.