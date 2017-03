Linnateatri rõdu saab uued istmed

Kuressaare Linnateater plaanib suve keskpaigaks välja vahetada rõdu klapptoolid ja remontida parteri istmeid.

Linnateatri direktori asetäitja loomealal Aarne Mägi ütles Saarte Häälele, et alumine korrus on piltlikult öeldes plaanis lahti võtta, väike sanitaarremont teha, vaipkate välja vahetada ja seejärel remonditud klapptoolid tagasi panna. Rõdule, kus on väheke kitsam, on plaanis paigaldada sellised klapptoolid, mille käetoed samuti üles tulevad. “Nii peaks olema mugavam ridade vahel liikuda,” märkis Mägi. Ka rõdule tuleb uus vaipkate. Kui raha jagub, on kavas ka valgustehnikat juurde soetada.

Remondi jaoks saadi toetust kultuuriministeeriumilt ja Kuressaare linnalt kokku umbes 100 000 eurot. Mägi ütles, et teoreetiliselt saaks ka parteri toolid uute vastu välja vahetada, kuid ainuüksi nende hinnaks tuleks umbes 40 000–50 000 eurot ja muude tööde jaoks siis raha eriti ei jaguks.