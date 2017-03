Mustjala rahvas jääb perearstita (2)

Mustjala piirkonna perearst Kerli Jaagosild otsustas oma nimistust loobuda.



Käesoleva aastaga algas tervisekeskuste reformi teine etapp, kus suurema rahaga peibutades meelitatakse maale jäänud perearste linnades asuvate tervisekeskustega liituma, kirjutas eilne Maaleht loos “Reform imeb perearstid tõmbekeskustesse”.

Dr Jaagosilla sõnul sai tema jaoks loobumisotsuse tegemisel viimaseks tõukeks haigekassa tänavu kehtima hakanud rahastamisskeem. Selle järgi perearstide rahastamist pearaha arvel küll suurendati, ent väikeste, alla 1200 inimesega nimistute baasraha vähendati. Nii Kuressaare perearstikeskuses kui ka Soomes töötava dr Jaagosilla nimistusse Mustjalas kuulub 869 inimest.

Kaugusetasud on kasinad



Maaleht kirjutas, et muudatuse idee seisnes selles, et praeguse tervisekeskuste reformi kohaselt peaksid perearstid hakkama tulevikus koonduma tõmbekeskustes asuvatesse tervisekeskustesse. Kuna baasraha on ette nähtud põhiliselt perearstikeskuse kui kinnisvara käigushoidmiseks, siis tervisekeskuses, kus praktiseerib mitu arsti, tasutakse kulutused üheskoos ja baasraha kulub tõepoolest vähem.

Samas tabas baasraha vähendamine aga eriti valusalt maapiirkondade arste, kus rahvast on hõredalt ja ka nimistud väiksemad, kuid arstipunkti jooksevkuludeks on igal aastal vaja pigem rohkem, mitte vähem raha.

Kehtivad küll ka nn kaugusetasud, mis on seda suuremad, mida kaugemal perearsti praksis lähimast haiglast asub, kuid needki on reaalseid hindu arvestades üsna kasinad.

“Ühtlasi näib väikeste praksiste baasraha vähendamine olevat justkui stiimuliks, et perearste tervisekeskustega ühinema sundida,” kirjutas Maaleht.

Jaagosilla hinnangul on noore arsti tulek Mustjalga kahtlane. Tema sõnul on kohalik arstipunkt küll remonditud, ent väike ja võimalustevaene, noorele arstile ei piisa aga lauast, toolist ja stetoskoobist, vaid ta tahab areneda. Seetõttu on Tartu ja Tallinn nii tööalaste võimaluste kui ka elukorralduse poolest vaiksest külakohast märksa atraktiivsemad.

Samuti on Jaagosilla hinnangul üsna mõeldamatu Mustjala-suuruses külas uue tervisekeskuse loomine, sest rahvast on ühegi nimistu jaoks vähe.

Ainus võimalus on liita nimistu Kuressaares mõne tervisekeskusega ja inimesed hakkavadki 40–50 kilomeetri kaugusele arsti juurde sõitma, nentis Jaagosild. Samas on Mustjala vallas külasid, kust ei ole võimalik ühistranspordiga linnas perearsti juures käia, nii et õhtul ka koju tagasi saaks.

Vald on vaene ega süvene



Jaagosilla sõnul jääb nüüd loota vallale, kes peaks transporti korraldama. “Vald on siin väike ja vaesevõitu ega ole ka eriti arstiabi probleemidesse süvenenud,” lausus Jaagosild. “Perearsti on võetud kui ettevõtjat, kes peab ise hakkama saama ja veel rentigi maksma.”

Kerli Jaagosilla hinnangul on nüüd, mil Saaremaa vald loomisel, pikaajalisemate otsuste tegemine üsna mõttetu.

Maalehe küsimusele, kas ja kuidas on vald valmis pärast perearsti lahkumist arstiabi korraldamisse panustama, vastas Mustjala vallavanem Kalle Kolter, et selles osas informatsioon puudub.