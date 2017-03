Orissaare saab alevikupargi (2)

Kohaliku rahva suur soov saada Orissaarde korralik puhke- ja mänguala on täitumas, sest suve lõpuks peaks valmima mitmesuguste atraktsioonidega sisustatud alevikupark.



Korralik avalik mänguväljak Orissaare alevikus, õigemini selle puudumine, on kohalikel inimestel südamel olnud juba pikemat aega. Mure jõudis lõpuks sinnamaale, et hakati ise väljaku tarbeks raha koguma. Ürituse “Karsumm 2016” raames oli Orissaare kaupluses väljas korjanduskarp, kuhu kogunes kokkuvõttes üle tuhande euro.

“Vald on selle eest inimestele väga tänulik,” ütles Orissaare ehitusnõunik Martin Käärid. Peagi saavad inimesed ka vallale tänu avaldada, sest kogukonna rahaseemnele on nüüdseks tulnud kopsakas lisa projektitoetuse näol. MTÜ Saarte Koostöökogu eraldas Orissaare vallale pargi rajamiseks LEADER-programmist 50 000 eurot, millele vald lisab omaosalusena 6176 eurot. Rahaeralduse tegemisele aitas kindlasti kaasa asjaolu, et algatus on tulnud kogukonnalt, kes ka ise projekti elluviimiseks raha kogus.

Kuigi nimetuse järgi rajatakse alevikupark, on suures plaanis tegu siiski mänguväljakuga, nentis Käärid. “Aga kuna seal on inimestel võimalus ka niisama jalutada ja meil nagunii ühtegi parki ei ole, leidsime, et pargi nimetus on sobivam,” selgitas ta.

Park tuleb staadioni kõrval asuvale krundile, mida praegu kutsutakse küll vareste-, küll koerte- ja ka skeitpargiks. Sellest peaks saama vaba aja veetmise koht eri vanuses ja eri huvidega inimestele, millest kõnelevad ka planeeritavad rajatised – uus skeitpark, välikorvpalliplats ja välitrenažöörid, lisaks laste mängulinnak kiikede, liivakasti, ronimisraja ja nn Tarzani-rajaga. Kogu ala saab valgustuse ja pingid.

“Ootame ära, kuni PRIA-st tuleb rahaeraldusele ametlik kinnitus, selleks ajaks valmistame ette hankedokumendid ja kuulutame välja ehitushanke,” rääkis Käärid järgmistest sammudest. Valla eesmärk on park valmis saada suve lõpuks, mis peaks olema igati reaalne, kuna valdavalt on pargi rajamise näol tegemist terviktoodete paigaldamisega, millele lisanduvad käiguradade ehitus ja heakorratööd.