PILTUUDIS: Salmele saab kergliigelda suvel (1)

Kergliiklustee Mändjala–Tehumardi 5,8 km pikkusel lõigul on ametlikult juulikuus lõppevad tööd praegu täies hoos ning autojuhtidel tasub arvestada kiirusepiirangu soovitustega.

Asfaltkattega 2,5 m laiune tee kulgeb maantee parempoolses servas, mitte vasakul, nagu seda on linnast Mändjalga. Praegu võetakse seal puid maha. Teed ehitab TREV-2.

Lääne-Saare ja Salme valla koostöös valmiv teelõik tähendab seda, et sisuliselt on võimalik järjest mööda kergliikluseks mõeldud teid kulgeda Kuivastu poolt tulles Lilbi tee otsast ümber linna Salmeni. Selle tee pikkus on ligikaudu 28 km.