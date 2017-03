Prokurör soovib pussitajat vangi saata

Süüdistuste järgi läks Eduard Mkrtšjan 11. augustil kella kuue paiku hommikul Kuressaares tuttavate ukse taha ja pussitas korterisse sisse astudes tuttavate sõpra kõhtu. Mees viidi kiirabiga haiglasse, kus tal diagnoositi eluohtlik seisund.

43-aastasel Mkrtšjanil on varasemast neli kriminaalkaristust, üks neist joobes juhtimise eest ja üks aasta tagasi toimepandud samasuguse pussitamise eest. Sestap leidis prokurör, et süüalune ei ole asunud õiguskuulekale teele ja nõudis talle karistuseks kuue aasta pikkust vangistust. Et asja arutatakse lühimenetluses, arvatakse kolmandik karistusest maha.

Kaitsja viitas oma kõnes süüaluse ütlustele, mille kohaselt ei saanud ta kohe aru, kui raskelt oli inimest vigastanud.

Kaitsja sõnul on Mkrtšjan siiralt kahetsenud ning seda võib lugeda kergendavaks asjaoluks. Tema sõnul jääb ka küsimus, mis sellise olukorra tegelikult tekitas.

Samuti viitas kaitsja süüaluse versioonile, et korterisse sisenemisel olla talle suur koer peale hüpanud ning taganedes kukkus mees pikali. Kuna süüdistatav on invaliid, tundis ta kaitsja väitel kukkudes terves kehas suurt valu ja lõi talle lähenenud meest noaga hirmu tõttu ja enesekaitseks.

Kaitsja palus juhtumit käsitleda ettevaatamatusest tingitud kehavigastuse tekitamisena ja anda kohtualusele võimalus katseaja näol. Mkrtšjan ütles kohtus, et kahetseb oma tegu ning palus talle reaalset vanglakaristust mitte määrata. Kohtunik kuulutab otsuse välja 27. märtsil.