Torgu vald ehitab tankla (1)

Pea paarkümmend aastat planeeritud tanklaehitus võib saada Torgu valla eksistentsi uhkeks lõppakordiks. Mõntusse rajatava tankla ehitust rahastab vald.



Tankla rajamine on kenasti kirjas nii valla eelarvestrateegias kui ka 2017. aasta eelarves. Nüüdseks on juba küsitud ka projekteerimistingimusi. “Ei ole tegemist “kompamisega”, vaid reaalse plaaniga tankla rajamiseks,” kinnitas Saarte Häälele ka vallavanem Tiit Põld. Tema sõnul on juba 1999. aastal Mõntu sadama lähistele moodustatud Tankla maaüksus. “Tankla plaan on ammune,” märkis ta ja lisas, et rajamist finantseerib vald.

Asjast täpselt rääkida on Põllu sõnul veel vara. Projekt on tema sõnutsi valmis. Ta ei soostunud vastama ka küsimusele, millise summaga vald ehitamist toetab ja kas selleks tuleb ka laenu võtta. Samuti ei vastanud Põld küsimusele, kes hakkab tanklat käitama. Samas on valla oktoobris kinnitatud eelarvestrateegias 2017. aasta peale ette nähtud 50 000 ­eurot­ bensiinitankla rajamiseks. 2017. aasta eelarves on kütusetankla rajamise rea peal 14 000 euro suurune kulu.

Varem on meediast läbi käinud, et vald kaalub ka laenuvõtmise võimalust. Eelarvestrateegia näeb ette 2017. aastal kohustuste võtmist 20 000 eurot, kuid eelarves endas seda kajastatud pole. Teisalt on alati võimalus teha lisaeelarve. Praegu on käimas ka Saarte Kalanduse 2017. aasta I taotlusvooru hindamine ning on võimalik, et uuendatava Mõntu sadama lähistele rajatava tankla projekt on esitatud ka sinna. Tankla oleks suisa hädavajalik ka Mõntut külastavate jahtide ja paatide jaoks.

Tiit Põld märkis, et nii Leisis kui ka Ruhnus on auto­maattanklad olemas ja inimesed rahul. Mõlema tankla rajamisel osales ka vald.