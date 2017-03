Väärikad õppisid kivitarkusi

Väärikate ülikoolis käis eakaid õppureid eile harimas saarlasest geoloog Rein Einasto (fotol), kes rääkis Saaremaa paasi tekkeloost ja kasutusest.



Rein Einasto on Saaremaal sündinud ja keskkooli lõpetanud geoloog ning Tallinna tehnikakõrgkooli geoloogiaprofessor, kelle algatusel on paekivi nimetatud Eesti rahvuskiviks.

Nagu kombeks, oli seegi kord saal rahvast täis. Aste kooli IT-mees Peeter Ramst on koos koduperenaisest abikaasa Mai Grünthal-Ramstiga usinalt käinud kõikides loengutes ning seda juba mitmendat aastat järjest. “Kõik teadmised, mis nendest loengutest saab, on ju igat moodi kasulikud. Me ei lähe enam nooremaks ning iga infokild on väärtuslik,” rääkis Peeter Ramst.

“Äkki on mul ühel hetkel tahtmine oma aeda mingi suur ja kaunis kivikuju panna, siis on ju kasulik kohe varnast võtta näiteks tänasel loengul saadud teadmised.”

Perekond Ramst on järeldusele jõudnud, et isegi kui loengute teemad ei ole iga kord nende huvialade või teemadega haakunud, on loengud sellegipoolest alati suudetud põnevaks rääkida. Seega olid nad ka veendunud, et kui ka geoloogia ei kuulu neile huvipakkuvate alade hulka, on igal juhul põnev kuulata, mille peale Saaremaa on üles ehitunud ja mis meid igapäevaselt kannab.