Vetteli tehnoloog peab armastama kala süüa

Vetteli kalatööstus otsib oma kollektiivi üht ettevõtte võtmeisikut, kes ei pelga ebaõnnestumisi.



Tänapäeva kalatööstusest rääkides tuleb esmalt selgeks teha, et asjad ei ole nii nagu vanasti. Kalatööstus ei ole enam ammu halvalõhnaline ja ebameeldiv töökeskkond. “Suitsuforell on ju puhas gurmee. Selle hõrgutava aroomi üle vaevalt keegi kurdab,” ütleb firma juhatuse liige Mairi Paiste.

Parendaja ja arendaja



Vettel ootab kalatöötlejaid tööle pea alati, kuid nüüd on vaba tehnoloogi ametikoht. See on omamoodi ainulaadne amet ja kalandustermineid kasutades – tihtilugu esimese korraga kohe ei näkka. Saaremaal lihtsalt ei ole kuigi palju selliste oskustega inimesi.

Nagu nimigi vihjab, on töö tihedalt seotud tehnikaga. Lihtsalt seletades tuleb osata igast seadmest parim välja pigistada. “Eluterve uudishimu olemasolevate ja uute kasulike seadmete vastu,” ütleb Paiste.

Paiste selgitab, et kaks olulist märksõna tehnoloogi töös on parendamine ja arendamine. Ühelt poolt peab tehnoloog tagama, et klient saab toote juba tuntud headuses, ja teisalt tuleks pidevalt areneda, et toode valmiks paremini nii tarbija kui ka ettevõtte seisukohast. Kindlasti kuulub tehnoloogi valdkonda ka erinevate pakkematerjalide ja pakkimisviisidega töötamine.

Vastava hariduse olemasolu on tehnoloogi ametikohal üsna määrav. Selleks on kas toiduainete- või kalandustehnoloogi koolitunnistus. Väga hea, kui sellele lisanduks veel eelnev töökogemus.

Mairi Paiste tunnistab, et unustas ühe olulise nüansi töökuulutusse lisada: “Kindlasti ei saa me palgata tehnoloogi, kes kala ei söö.”

Kogu aeg väljakutse



Tehnoloogi amet on üsna iseseisva loomuga. Teiste ametikohtadega on see küll seotud, kuid otsest näpuga tööülesannetele näitavat ülemust ei ole. Samuti nõuab see amet oskust seada asjad endale tähtsuse järjekorda. Tööpõld on lai ja enda killustamise võimalus suur.

Loomulikult peab oskama suhelda konfliktivabalt, sest vahel tuleb murda ka rutiin ja teha tööprotsessides muudatusi. Nende tegemist peab oskama loogiliselt seletada ja tõestada.

Üks märksõna on ka järjepidevus. “Usk ja teadmine, et pürid õigesse suunda. Kui esimesed 3–4 katsetust on aia taha läinud, siis ei saa seepärast veel alla anda,” räägib Mairi Paiste. Vahel tuleb ka ebaõnnestumisega leppida ja uuesti proovida.

Töötajale tuleb kasuks soome keele oskus. Seda põhjusel, et peamiselt käib tootmine koostöös Soome sõsarettevõtte Heimon Kala OY-ga. Kuid määrav keeleoskus siiski ei ole, see hakkab Paiste sõnul töö käigus külge niigi. Inglise keelt seevastu võiks küll osata, sest palju erialast infot on just selles keeles.

Tehnoloogitöös ei ole ükski päev eelmisega sarnane ning seega on töö üks pidev väljakutse.

Transport korraldatud



Nagu öeldud, siis töötingimuste osas peljatakse peamiselt müüte. Mairi Paiste sõnul tuleb, tõsi küll, arvestada asjaoluga, et tootmisruumid on jahedad. Tehnoloogil on töökoht ka kontoris, kuid iseasi, palju ta seal istuda saab. Tööaeg on Vettelis kell 7–15.30, kuid Paiste sõnul on arutatud ka võimalust viia tööaja algus kella 8 peale.

Kuna ettevõte asub linnast 17 km kaugusel Vätta poolsaarel, on transport tööle korraldatud. Üks buss alustab hommikul sõitu linnast ja teine Muhust. Tehnoloogile tuleks siiski kasuks B-kategooria lubade olemasolu ja ka vajadusel isikliku auto kasutamise võimalus.

See on läbirääkimiste küsimus, nagu tänapäeval öeldakse. Kõik on kinni inimeses endas, milline on tema taust ja oskused ning kuidas sujub koostöö. “Kui koostöö sujub, siis edasi saab minna ainult paremaks,” kinnitab Mairi Paiste.

VETTEL

Börsiettevõtte PRFoods tütarettevõte. Hetkeseisuga on tööl 128 inimest.

Põhiliselt fileeritakse, suitsutatakse, viilutatakse vikerforelli ja lõhet ning valmistatakse ka igasugu kulinaarseid tooteid.

Valdav osa toodangust läheb Soome, aga esindatud ollakse ka Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal, peagi lisanduvad Rootsi, Norra, Taani ja Jaapan. Tooteid võib Saaremaal leida Heimon Kala ja Vetteli kaubamärgi alt.