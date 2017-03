Algavad miniteatripäevad (2)

Järjekorras 26. Saaremaa miniteatripäevadel astuvad Saaremaa ühisgümnaasiumi saalis üles nii vanad tuttavad kui ka uued tulijad. Saaremaad esindavad tänavu Krevera ja Kreisis – mõlemad SÜG-i trupid. Festivali juhtlause kõlab aga järgmiselt: “Teater on muinasjutt. Muinasjutud elavad meis endas. Leia nad ja oledki köikvöimas völur.”



Etenduste ajakava

Laupäev, 18. märts

13.30 – Paide Ühisgümnaasiumi Maski Taga (Marju Mändmaa, Jan Margen Vau) ühistöö “Solis Dolos”

14.20 – Viljandi Gümnaasiumi teatristuudio III (Silvia Soro) Kristiina Jalasto “Madrugada”

15.35 – Tallinna 32. Keskkooli KOKK (Eva Kalbus) Anton Tšehhovi ainetel “Elu on ilus”

16.40 – Haapsalu Muusikakool (Marion Undusk) ühistöö “Elutants”.

17.20 – Rapla Riinimanda Teater (Valter Uusberg) Andrus Kiviräha raamatu “Oskar ja asjad” ainetel Valter Uusberg “Oskar ja asjad”.

18.20 – Saaremaa Ühisgümnaasiumi Krevera (Rita Ilves) kompositsioon “Tuhkatriinust nii ja naa…”

Pühapäev, 19. märts

9.30 – Rakvere Linnanoorte Näitetrupp (Tiina Rumm) W. Shakespeare “Hamleti lugu”

10.35 – Rakvere Reaalgümnaasiumi Karla (Tiina Kippel) T. Kippel “Õnnelik elu – ehk mida tegi Hamlet valesti”

11.35 – Tartu Waldorfgümnaasium (Külli Ehastu) Külli Ehastu “Pildid näituselt”

12.40 – Suure-Jaani Kool (Andres Oja) Andres Oja “See on see, kellele ma selle leiva annan”

14.00 – Tallinna 32. Keskkooli 12.d klass (Toomas Lõhmuste) ühisrühmamine “Tõukepunkt”

15.05 – Viljandi Gümnaasiumi teatristuudio II (Silvia Soro)

W. Shakespeare / G. Kordemets / S. Soro “Valentinipäev”

16.10 – Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel (Aili Teedla) ühislooming “Sit down tragedy”

17.10 – Nõo Reaalgümnaasiumi näitering (Annika Markson) ühislooming “Hallis massis”

18.10 – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja (Lianne Saage-Vahur) Mihhail Lermontov / Karl Sakrits “Petšorin” (M. Lermontovi “Meie aja kangelase”põhjal)

Esmaspäev, 20. märts

9.30 – Saaremaa Ühisgümnaasiumi Kreisis (Sirje Kreisman) A. Tšehhovi novellide ainetel “Pealkirjata”

10.20 – Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi näitestuudio Kruvikeeraja (Anna-Maria Rebane) Samuel Beckett “Godot’d oodates” ainetel “Andet oodates”.

10.55 – Jüri kooliteater Vaba Valik (Ingrid Mikk) ühislooming “Mina”.