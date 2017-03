AS Hoolekandeteenused alustas koondamisi (1)

Sõmera Kodu likvideerida kavatsev AS Hoolekandeteenused alustas koondamist kahe pensionieas tegevusjuhendaja töökohtadest.



“Kliendiarvu vähenemisega seoses on saanud kolmekuulise etteteatamisega koondamisteate kaks töötajat-tegevusjuhendajat,” kinnitas Sõmera Kodu juht Helle Kahm, lisades, et nende pensioniealiste inimeste tööleping lõpeb mai lõpus.

“Märtsi lõpus saab veel üks pensioniealine tegevusjuhendaja teate, tema leping lõpeb juuni lõpuga,” lausus Kahm.

Küsimusele, millal on oodata järgmisi koondamisi, vastas Kahm: “Kui planeeritud üksused (Kuressaares – toim) õigel ajal valmivad ja meie kliendid Sõmeralt uutesse kohtadesse liiguvad, siis toimub 2017 viimases kvartalis veel koondamisi.”

Sõmera Kodus töötab 135 inimest.