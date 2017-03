JetGas suurendas suve ootuses mahutiparki

Saaremaa Piimatööstuse õuel asuvasse JetGas’i mahutiparki lisandus üks gaasimahuti. Seda põhjusel, et ilusa suve korral ei peaks gaasiveokid sadamas ja kliendid Saaremaal gaasi üleliia kaua ootama.



JetGas OÜ juhatuse liige Janek Parkman rääkis, et JetGas kasutab praegu 80 m3 mahutit, millega nad alustasid 2014. aastal Saaremaa Piimatööstuse gaasiga varustamist. Praeguseks on piimatööstuse tarbimismahud tõusnud ja lisandunud on ka uusi tarbijaid – Saaremaa Lihatööstus, Saare Leib jt.

“Kuna Euroopa Liidu keskkonnanõuete tõttu ei tohi põlevkiviõli mõne aasta pärast enam kasutada, siis eeldame gaasi kasutamise tõusu jätkumist just uute tarbijate lisandumise läbi,” ütles Parkman.

Samuti loodab JetGas tema sõnul, et Saaremaal võetakse lähiaastatel kasutusele gaasiga sõitvad bussid. “Loomulikult hoiame ka pöialt oma praegustele kundedele, et nende ärid õitseksid, toodangumahud suureneks ja seeläbi ka gaasitarve kasvaks,” kinnitas Janek Parkman. Seetõttu on nad kavandanud lähiaasta jooksul oma siinse mahutipargi suurendamist – plaan näeb ette kahte gaasimahutit kogumahutavusega 200 m3. Lisamahuti, mis hiljuti piimatööstuse õuele lisandus, on 40 m3 suurune ja mõeldud ajutise abimehena vahepealsel ajal.

Praegu seisab see Parkmani sõnul niisama jõude, aga plaan on see millalgi suve hakul töösse lülitada. “Lisamahutit on meil eeskätt seetõttu vaja, et ennetada igasuviseid tarnemuresid, mis on seotud pilgeni täis praamidega,” põhjendas ta.

Parkmani sõnul peavad nad arvestama, et gaas ja muud kütused pääsevad saartele vaid spetsiaalsete ohtlike veostega. “Elu on näidanud, et laevnikud katsuvad esmajoones pardale võtta reisijad ja tavamasinad ning ohtlikud veosed ootavad oma järjekorda saba lõpus,” märkis Parkman.

“Kui juhtub ilus suvi tulema – ja loodame, et ta tuleb –, siis laevadele tähendab see sadamates pikki sabasid ning meile omakorda pika saba kõige tagumises otsas ootamist,” selgitas ettevõtte juhatuse liige. Seega otsustatigi end ees ootavaks suveks n-ö kindlustada. “Valmistume lisamahuti paigaldamisega ilusaks suveks omal moel,” muheles Parkman.