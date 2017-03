JUHTKIRI: Saaremaa hingab “minikate” rütmis

Kui mitte kogu Saaremaa, siis draamakunsti- ja näitlemishuvilised küll. Algavad ju täna Saaremaa miniteatripäevad.

Veerandsada aastat on festivali kohta väärikas iga. Ja Saaremaa “minikad” on legendaarne festival – selles ei kahtle vist keegi. On ju “minikate” lavalaudadelt kunagi läbi käinud terve hulk praegusi eesti teatri ja tele ning teistegi valdkondade tipptegijaid. Ott Aardam, Velvo Väli, Lee Trei, Liisa Saaremäel, Jörgen Liik – kui vaid mõnda “meie omadest” nimetada. Mandrilt siinsele meretagusele teatripeole tulnuist rääkimata.

Loodetavasti saab Saaremaa ühisgümnaasiumi saal ka sel nädalavahetusel publikust pungil täis. Põhjust selleks ju on – palju noori andekaid inimesi ja eriilmelisi lavatükke, olgu viimased valminud siis Shakes­peare´i, Tšehhovi või Kiviräha loomingu ainetel.