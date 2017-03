Maaeluministeeriumi kliendiportaali lisandusid uued e-teenused mahetootjatele. Mahepõllumajandusettevõtte tunnustamise ja mahetootmisega jätkamise taotlusi saab nüüd põllumajandus­ametile kiiresti ja mugavalt esitada maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.



“Olulisim uuendus mahetootjate jaoks on, et andmeid saab põllumajandusametile esitada elektrooniliselt ning seda ei pea enam tegema kirja teel või selleks kohale tulema. Samuti kaob vajadus esitada põlluandmeid eraldi erinevatesse registritesse,” ütles põllumajandusameti pea­direktor Egon Palts. “Kui seni pidid alustavad mahetootjad esitama põlluandmeid nii põllumajandusametile kui ka PRIA-le, siis sellest aastast mahetoetuse taotlejad põllumajandusametile enam eraldi põlluandmeid esitama ei pea. Lisaks on võimalik kohe tasuda riigilõiv ja näha kliendiportaalis kõiki varem esitatud andmeid nii põllumaa kui ka loomade kohta.”

Ettevõtte tunnustamise taotlusi saab esitada 10. märtsist 10. aprillini. Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks on taotlus vaja esitada 21. maiks. Kliendiportaali sisenemiseks on vaja ID-kaarti.