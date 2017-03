Kuressaare huvitub riiklikest üürimajadest

Mitmed ettevõtjad on kurtnud Kuressaare üürikorterite turu sisulise puudumise üle ja oleksid huvitatud riigi rahaga ehitatavate majade kasutamisest.



Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kinnitas riigikogus esinedes, et Kuressaare linnavalitsus on üks mitmest omavalitsusest, kes oleks huvitatud üürimajade ehitamisest. “Sealsed ettevõtjad soovivad investeeringuid teha, aga ei ole inimesi kuhugi elama panna ja seetõttu ei tule uut tööjõudu peale,” põhjendas Palo, vastates riigikogu liikme Urve Tiiduse küsimusele üürimajade kohta.

Kuressaare linnapea Madis Kallas kinnitas Palo sõnu ja ütles, et on kuulnud sellisest murest mitmelt ettevõtjalt. Näiteks laevaehitaja Baltic Workboats, kelle esindajaga Kallas sel teemal ka kohtunud on.

“Hetkel on Kuressaares olukord lihtsalt selline, et tänapäevaste korterite ehitamine on nende müügihinnast kallim ja on vaja mingeid muid lahendusi,” märkis linnapea ja lisas, et peale laevaehitajate on sama muret kurtnud teisedki ettevõtjad.

Baltic Workboatsi esindajad on ka Saarte Hääle veergudel öelnud, et kuigi töötajaid saab saarele meelitada kõrgema palgaga, siis eluaseme leidmisega on lood keerulisemad.

“Kui inimesed tulevad siia tööd tegema ja lähevad nädalalõpuks mandrile, ei aita see siinset ühiskonda kuidagi. Ühiskonda aitab, kui inimesed elavad siin ja on just siin õnnelikud,” rääkis Baltic Workboatsi juhatusse kuuluv David O´Brock kuu aega tagasi. Inimestele heade elamistingimuste võimaldamine on O´Brocki hinnangul aga omavalitsuse pärusmaa.

Madis Kallase sõnul kohtutakse ka üsna pea Urve Paloga, et saada üürimajade ehitamise süsteemist täielikumat ülevaadet.