Kuressaares kokkasid võidu Baltimaade kokaõpilased

Kuressaare ametikooli õppeköögis andsid kokaõpilased Eestist, Lätist ja Leedust kahe päeva jooksul pannidele kuuma ja ahjudele valu.



“Väga palju eeltööd pidi tegema, aga kui lõpuks siia jõudsin, siis oli hea,” ütles Kuressaare ametikooli 3. kursuse kokaõpilane Kaspar Suits, kes esindas kokaõpilaste kutsevõistlustel “Kokakunst Kuressaares 2017” ametikooli. Kolm võistluste eelset päeva veetis Kaspar hommikust õhtuni köögis. “Harjutasin oma menüü kõik läbi,” märkis ta.

Sellegipoolest oli Tallinnast Kuressaarde kokaametit õppima tulnud noormehel eile võistluste ajal närv sees. “Tahad ju endast parima anda, ei taha läbi kukkuda,” selgitas ta.

Tema võistkonnakaaslane Riiast oli aga veelgi rohkem ärevil. “Muidu oli väga lõbus tüüp, ainult väga närvis,” nentis Kaspar vahetult pärast viimase roa valmimist. Kokkuvõttes jäi ta siiski rahule. Võistkonnakaaslasega suhtlemine sujus ja toidud tulid hästi välja, kuid jäid kohati veidi hiljaks.

Kokaõpilaste kutsevõistlustel Kuressaares osales 14 kooli, mis teeb tänavuse võistluse seni toimunutest populaarseimaks. Nii lätlased kui ka leedulased olid esindatud kahe kooliga. Neljapäeval kokkasid 2. ja reedel 3. kursuse õpilased. Võistlejad loositi kaheliikmelistesse võistkondadesse nii, et ühe kooli omad samasse võistkonda ei sattunud.

Õpilastel tuli valmistada kahekäiguline õhtusöök ja n-ö üllatustoit ehk suupisted, mille koostisosad võistlejatele varem teada ei olnud. Põhiroas tuli kasutada pardifileed, pardimaksa ja viigimarju. Magustoiduks tuli aga valmistada tassikook.

Peakohtunik, Eesti peakokkade ühenduse president Rudolf Visnapuu ütles, et on rahul juba sellega, et õpilased võistelda tahavad.

“Siin peavad nad mõtlema,” selgitas ta, viidates, et üks asi on kokata tuttavas köögis ja teine asi võõras köögis koos partneriga, kellega on alles äsja kohtutud. Samuti tuleb võistlustel kasutada Visnapuu sõnul tooraineid, millega kokaõpilased ei pruugi muidu väga tihti kokku puutuda.

Vahe kahe vanusegrupi vahel oli tema sõnul nähtav ja tuntav. Siiski tõi ta välja, et tegu on ikkagi õpilastega ja seega on arenguruumi kõigil küllaga.

“Kogemusi on ka vaja,” lausus ta, viidates, et päris superstaarideks pole õpilastel end vaja veel pidada.

Enim meeldis talle see, et partnerid suhtlesid omavahel ja andsid teineteisele toitu proovida, eriti 3. kursuse omad. “Polnud nii, et mina mõtlesin midagi välja ja nüüd nii ongi,” oli peakohtunik rahul.

Võistlejatel õnnestus kohtunikke üllatada maitsetega nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. “Oli põnevust ja nalja sai ka,” märkis Visnapuu. Nimelt oli üks võistkond pearoa puhul soola justkui ära unustanud.

TULEMUSED

2. kursuse võistlus

I – Elliki Juhkam (Pärnumaa kutsehariduskeskus)

Hälena Kikerist (Kuressaare ametikool)

II – Keren Juhkov (Valgamaa kutseõppekeskus)

Daniil Kovtun (Tallinna teeninduskool)

III – Katriin Soon (Kuressaare ametikool)

Viktoria Dronik (Ida-Virumaa kutsehariduskeskus)

3. kursuse võistlus

I – Annika Jagomäe (Tartu kutsehariduskeskus)

Nele-Ly Nõgel (Valgamaa kutseõppekeskus)

II – Kristjan Kuusik (Ida-Virumaa kutsehariduskeskus)

Cätlyn Priks (Tallinna teeninduskool)

III – Kristo Leemet (Olustvere teenindus- ja maamajanduskool)

Märten Kadu (Tallinna teeninduskool)

Kohtunike eripreemiad

Juss Lindmäe (KuKuu): Annika Jagomäe (Tartu kutsehariduskeskus)

Toomas Leedu (KuKuu): Katriin Soon (Kuressaare ametikool)

Rudolf Visnapuu (Noot Estonia Spa): Krisaps Veliks (Ogre, Läti)

Emmanuel “Manu” Wille (Olde Hansa): Darja Žerebtsova (Ida-Virumaa kutsehariduskeskus)

Aare Sild (Wu Wei): Hälena Kikerist (Kuressaare ametikool)

Alar Aksalu (GOSPA): Martin Pärn (Tartu kutsehariduskeskus)