LIHTNE KÜSIMUS (1)

Saaremaal on suur nõudlus keevitajate järele. Mida saab teha või on teinud Kuressaare ametikool, et seda põuda leevendada?



Taavi Tuisk, Kuressaare ametikooli teabejuht:



Meil on olemas õppekavad, seadmed ja oskusteave väikelaevade koostajate ehk väikelaevaehitajate õpetamiseks. Õpingute jooksul õpitakse muu hulgas ka keevitamist, selleks on meil olemas neli keevitusaparaati. Koostajad panevad punktkeevise abil üksikutest punktidest detailid kokku. Seejärel tuleb keevitaja, kes keevitab pika keevisõmblusega need detailid lõplikult kokku.

Selleks et keevitaja võiks ennast tänapäeval elukutseliseks keevitajaks nimetada, on vaja omada vastavat sertifikaati. Selleks et kool saaks keevitajaid õpetada, on sertifikaati vaja ka õpetajal. Meil praegu selliseid õpetajaid ei ole. Meie lõpetajad oskavad keevitada ja mõned päris hästi, aga erialalt nad keevitajad ei ole.

Keevitajate õpetamiseks on vaja riiklikku koolitustellimust vastavas õppekavarühmas (mehaanika ja metallitöötlus), mida meil pole ja mille saamine tähendaks õpetajate leidmist ja mahukat arendustööd nii õppebaasi kui ka õppekava arenduse osas. Vaja oleks senisest suuremal hulgal keevitusaparaate ja suuremat õpperuumi. Need on olemas mitmel koolil Tallinnas.

Meie oleme oma arendustöös keskendunud väikelaevaehitaja eriala arendamisele ning tegeleme lisaks metallist väikelaevade koostajate ettevalmistamisele ka traditsioonilise puitpaadi ja komposiit- ehk plastikmaterjalidega. See on valdkond, kus me oleme ainus kutseõppeasutus Eestis.