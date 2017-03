Linnateatri koostöö. Teatrid heidavad pilgu viiekümnendatele

Eesti sajandale sünnipäevale pühendatud teatriprojekti raames tulevad Kuressaare Linnateater ja Endla teater detsembris välja ühise lavastusega, mis saab ainest 1950. aastatest.



Detsembris tõenäoliselt Kuressaares esietenduva lavastuse kohta on teada, et teksti kirjutab Andrus Kivirähk, lavastab Peeter Tammearu ja kunstnik on Liina Unt. Näitlejad tulevad Kuressaare Linnateatrist ja Endla teatrist.

Kutselised teatrid asusid Eesti etendusasutuste liidu eestvõttel vabariigi sajandaks sünnipäevaks kingitust ette valmistama juba kolm aastat tagasi, vahendab Postimees. Toona otsustati publiku ette tuua Eesti Vabariigi sajandipikkune lugu. Loomingulised partnerid ja see, kes millist kümnendit käsitleb, selgus loosi teel.

Kokku osaleb teatrisarjas “Sajandi lugu” 22 Eesti kutselist teatrit. Seejuures teeb NO99 koostööd välispartneritega ja Vene Teater kooliõpilastega. Igal kuul alates tänavu augustist kuni 2018. aasta juulini esietendub üks lavastus. Alustatakse ajavahemikust 1910–1920 ja minnakse tulevikku välja ehk viimaseks vahemikuks on 2020–… Tuleva aasta septembris on Tartu draamafestivali ajal kavas ka kõigi “Sajandi loo” lavastuste etendusmaraton.

Kuressaare Linnateatri direktori asetäitja loomealal Aarne Mägi ütles, et rõõmustas loosi üle. Pärnus asuv Endla teater ja Kuressaare Linnateater on tema sõnul võrdlemisi sarnased ja nii ei pea loomingulisi piike ilmselt murdma hakkama. Samas oleks olnud põnev koostööd teha ka mõne teise teatriga, märkis Mägi.

Kui käsitletav kümnend välja arvata, siis muid tingimusi lavastuse vormi ja sisu osas Mägi sõnul ette ei antud. Näiteks oli teatritel vaba voli soovi korral kasutada ka juba olemasolevat näidendit või materjali, kuid seda teed üldiselt ei mindud.

Väga palju Aarne Mägi Endla ja Kuressaare Linnateatri ühise lavastuse sisu kohta veel avaldada ei saanud, kuna Andrus Kivirähk alles kirjutab näidendit. Küll aga märkis ta, et lavale tuuakse kahe pere lugu.

“Kui räägime 1950. aastatest, siis tekib valdavalt silme ette pilt, mis pole eriti positiivne, aga inimesed elasid ka siis ja olid ka siis õnnelikud,” arutles Mägi, kas linnateatril on kümnendi osas loosiga vedanud. Ta tõi välja, et kümnendi algul jätkusid repressioonid, kuid teisel poolel algas nn sulaaeg. “Väga segane ajajärg kogu Eestile ja kõigile liiduvabariikidele,” nentis ta.