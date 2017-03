Loodenina kutsus sõrulase tagasi koju

Taasiseseisvumise järel põllumajanduses vaeslapse ossa jäänud Sõrve poolsaarel võib viimastel aastatel märgata loomakasvatuse elavnemist.



Tammuna külas asuva Sõrve Niitude Selts MTÜ juhatuse liikmele Indrek Tamsalule (34) annab loomakasvatus võimaluse pikemalt välismaal töötamise järel taas kodukandis toimetada.

Kolm aastat tagasi naasis ta lapsepõlvekoju Tammunasse sooviga säilitada loomapidamine ja tegelda maahooldusega, et saada oma tegevusele ka rahalist tuge. Nagu tellitult, kuid Indrekule täieliku üllatusena startis samal ajal ka keskkonnaameti algatatud ja nüüdseks palju kõneainet pakkunud “Elu alvaritele” projekt.

Indreku kodust paari kilomeetri kaugusel Loodeninal valiti üheks projektialaks Türju loopealne, kus Indrek on praeguseks taastanud 15 hektarit loopealseid ja hooldab 10 šoti mägiveisega kokku 30 hektari suurust ala. Tegemist on õhukese mullakihiga klibu peal asuva loopealsega, kuhu saab lubada maksimaalselt ca 15 veist, üks rohusööja kahe hektari kohta.

Indreku sõnul on loomapidamine talle maaelu juures tähtis emotsionaalne stiimul, sest loomad on tema ellu kuulunud lapsepõlvest saadik. Loodenina hooldamiseks võetud kohustus on Indrekule just täpselt see, mis võimaldas tal end rahalises mõttes oma kodukohas püsivalt sisse seada. Lisaks on Indreku kamandada ka õe sadakond lammast, kelle 18 hektari suurune karjatamisala asub Tammunas mere ääres. Karjatamise kõrvalt teeb Indrek ka ehitustöid nii Sõrves kui ka mujal maakonnas.

Indreku sõnul teeb talle heameelt, et loodushoiutööde tulemusel muutub piirkond silmale kaunimaks ja kadastiku mahavõtmise järel ka paremini läbitavaks.