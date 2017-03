Luce erakooli õppekava sai heakskiidu (2)

Innove eksperdid hindasid Kuressaares sügisel avatava Luce kooli õppekava heaks ning tuleval kolmapäeval tutvustatakse seda ka kõikidele soovijatele.



“Meil on suur rõõm, et õppekava on saanud positiivse hinnangu,” sõnas kooli üks asutajatest Tiia Leppik. Ta lisas, et nüüdseks on esitatud ka ainekavad, mille kohta peaks tagasisidet saama lähiajal.

Õppekava tutvustatakse ja küsimustele vastatakse 22. märtsil kell 18 Naerusuu lasteaias, kus kool ka tegutsema hakkab.

Leppiku sõnul on välja valitud ka Ain Varese kujundatud logo ja sisu kõrval on kujunemas ka uue kogukonnakooli visuaalne identiteet.

Luce koolis avatakse eeloleval sügisel üks 1. klass, milles alustab õppimist kuni 15 last.