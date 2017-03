Põleng võttis isa ja kodu (1)

Kiratsi majast käis ööl vastu reedet üle tulemöll, mis röövis pereisa elu ning võttis perekonna kodu ja mälestused.

Tuli võttis elu 45-aastaselt Marekilt, kelle päästjad leidsid maja väljas asuva trepi juurest. Majas teisel korrusel maganud ema ja tütre oli õnnekombel äratanud suitsuanduri undamine, tänu millele õnnestus neil põlevast majast eluga pääseda.

Lähedal elav naaber rääkis, et ärkas öösel pere lemmiku haukumise peale ja sai siis aru, et koer haugub tuletõrjeautode saabumise peale. “Ärkasin kusagil ühe paiku koera haukumise peale üles ning poole kahe ajal, kui naabri põleva maja juurde jõudsin, oli see põhimõtteliselt maha põlenud.”

Naabrinaise sõnul oli põlenud maja ligikaudu 10 aastat vana ja ehitatud esialgu suvilaks, aga kuna Marekile maaelu meeldis, otsustas ta sinna püsivalt elama asuda. Mõned aastad tagasi kolis sisse ka Gille koos tütrega. “Kummaline on see, et tuli nii jõhkralt ja kiiresti maja neelas, ja ma ei kujuta isegi ette, kust see võis alguse saada,” rääkis naabritega sõbrustanud naine. Tema sõnul oli majas küll ahi, kuid selle ees ega läheduses ei hoitud mitte midagi tuleohtlikku, samuti ei olnud ohtlikus kohas vaipu.

“Elektrisüsteemid paigaldas tal palgatud firma ning maja ei ole ka nii vana, et seal peaks mingi jama tekkima,” arvas naaber. Ta lisas, et alumine korrus oli plaaditud ja isegi kui ahjust oleks mingi säde välja lennanud, poleks see ilmselt saanud maja nii kiiresti maatasa teha.

Marek tegi tema sõnul küll vahel suitsu, kuid ei suitsetanud mitte kunagi siseruumides, vaid alati õues. “Ta armastas väga korda ja oli hästi hoolas,” meenutas naaber hukkunut. “Külarahvaga sai ka alati hästi läbi.”

Kohutavast uudisest rabatud inimesed on valmis pakkuma oma abi ja uurivad, mida kõige rohkem vaja. Gille on koos lapsega sisse kirjutatud Kuressaarde ja nendega tegeleb linna sotsiaalosakond, mille juhataja Kairit Lindmäe sõnul on praegu kõik esmane korraldatud ja nüüd selgitatakse välja, missugust abi ema ja laps täpselt vajavad.

Esimene hukkunuga tuleõnnetus

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Kristi Kaisi sõnul on selle aasta kahe kuuga toimunud viis hoonepõlengut, neist kaks eluhoone põlengut. Praegu on päästekeskusel täielik info vaid selle aasta jaanuari ja veebruari kohta, kuid kinnitamata andmetel oli eilse päeva seisuga olnud neli hoonepõlenguga seotud väljakutset, millest ülalkirjeldatud juhtum on kõige traagilisem. Möödunud aastal hukkus Saaremaal üks inimene, 13. jaanuaril Mõnnuste külas, sel aastal on see esimene hukkunuga lõppenud õnnetus.