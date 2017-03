Saaremaa kunstiklubi avas raekoja keldris galeriipoe

Saaremaa kunstiklubi avas eile Kuressaare raekoja keldris ruumilt väikese, kuid hingelt suure uue kultuuritempli Muusagalerii.



Ettepaneku raekoja keldris galerii sisse seada tegi kunstiklubile Kuressaare Kultuurivara. Varem asus kunstiklubi galeriipood Ferrumi kaubamajas, kuid sealt tuli neil hiljaaegu välja kolida. Tuleb siiski märkida, et esialgu mindi Ferrumi kaubamajja mõneks kuuks, kuid jäädi sinna tervelt viieks aastaks.

Saaremaa kunstiklubi juhatuse liige Anne Olop ütles Saarte Häälele, et keldrigaleriis hakkavad toimuma ka väikesed kontserdid ja muud üritused. “Siis on see nagu musagalerii ka,” märkis ta. Avatud on keldrigalerii esmaspäevast reedeni kell 11–15 ja laupäeviti kell 11–14. Suveajal on galeriipood avatud kella kuueni õhtul.

Olop märkis, et raekoja keldris on neil ruumi vähem kui Ferrumis ja seetõttu tuleb natuke rohkem valida, mida üles panna. “Ei saa laiutada,” sõnas Olop, kuid lisas, et on väga õnnelik, et Kultuurivara kunstiklubile niimoodi vastu tuli.

Raekoja keldris, kus on ennegi näitusi korraldatud, oli varem probleeme niiskusega, kuna küttesüsteem ei töötanud. Praegu seda probleemi enam pole.