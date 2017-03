Tom Rüütli kõne liigutas tööandjaid (1)

220 tööandjat aplodeeris püsti seistes saarlase Tom Rüütli sõnavõtu peale, kes soovitas anda vähenenud töövõimega inimestele võimaluse vähemalt tööd proovida.



Eesti tööandjate keskliidu 100. juubeliaasta konverentsil “Tuulelohe lend – töö lõpp?” rääkis Rüütel töö tähendusest vähenenud töövõimega inimeste seisukohast.

Sada protsenti töövõimetuks tunnistatud Rüütel nõustab vähenenud töövõimega inimesi. Oma kogemustest rääkides soovitas saarlane: “Kui sa ei oska midagi teha, siis hakka tegema! “Põrud, teed uuesti – nii on igal töökohal.”

Tom Rüütel pöördus tööandjate poole järgmiste sõnadega: “Teie roll on väga suur – anda vähenenud töövõimega inimestele kas või korrakski see võimalus. Ma ei räägi tööle võtmisest – hakkame pihta proovitööst, proovipäevast, tööpraktikast.”

Rüütel leiab, et kui inimene, kellele on antud võimalus, kohe hakkama ei saagi, tuleks tal lasta veel proovida. “Igaüks ei sobigi igale poole tööle, aga tähtis on see, et ta saaks teise võimaluse,” rääkis Tom Rüütel. Tema sõnul peaks karjääriredelil ülespoole ja suurema palganumbri poole liikuma ka vähenenud töövõimega inimene.