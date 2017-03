Gröxit kui edumudel

35 aastat tagasi hääletasid maailma suurima saare Gröönimaa elanikud toonasest Euroopa Ühendusest väljaastumise poolt.

Saksa ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) arvates on see samm end igati õigustanud. Siiski ei ole Gröönimaa Euroopast täielikult eraldunud. Tema kunagine emamaa Taani omab ikka veel hääleõigust Gröönimaa välis- ja kaitsepoliitika küsimustes, mistõttu saare eelarvesse laekub igal aastal ligi 440 miljonit eurot.

FAZ kirjutab, et ajal, mil Suurbritannias käivad keevalised vaidlused, kuidas ja millal Euroopa Liidust lõplikult lahkuda, võivad Gröönimaa elanikud lõdvestuda ja end rahulikult tunda. On ju nemad selle keerulise teekonna juba läbinud ega kahetse oma otsust.

Rahvahääletus Euroopa Majandusühendusest lahkumise küsimuses toimus Gröönimaal juba 1984. aasta 23. veebruaril. Toona kulges kõik väga rahulikult, ilma et oleks tekkinud mingit tõsist ohtu Euroopa ühtsuse alustugedele.

Gröönimaa pindala on veidi üle kahe miljoni ruutkilomeetri. See on pea kümme korda suurem kui Suubritannia territoorium. Siin tuleb aga arvesse võtta kahte asjaolu: esiteks seda, et sellel tohutu suurel territooriumil elab vaid 60 000 inimest, samas on aga Ühendkuningriigis pea 60 miljonit elanikku. Ja teiseks oli Arktikas asuva saare kuulumine Euroopa Majandusühendusse juba algusest peale viga.

Gröönlased sunniti kuuletuma



Viga oli see juba seepärast, et nii geoloogiliselt kui ka geograafiliselt kuulub Gröönimaa rohkem Ameerika kui Euroopa külge. Kuid arvesse tuleb võtta ka gröönlaste meelsust. Nimelt korraldati Taanis rahvahääletus Euroopa Ühendusse astumise küsimuses 1972. aastal. Hoolimata asjaolust, et esmakordselt ajaloos küsiti ka Taani meretaguste valduste elanike arvamust, mis võimaldas neil kõigil end eurooplastena tunda, hääletasid gröönlased üksmeelselt ühendusse astumise vastu.

Kuna aga Gröönimaa oli toona kaugel Kopenhaagenis asuva valitsuse otsese ja range kontrolli all (maailma suurima saare oli tilluke Taani riik juba 19. sajandil sisuliselt oma kolooniaks muutnud), ei pööratud Euroopas Gröönimaa elanike tahtmistele erilist tähelepanu. Oli ju valdav osa taanlastest hääletanud Euroopa Majandusühendusse astumise poolt. Seega sunniti gröönlased Euroopaga liituma vaat et suisa vägivaldselt, mis ei haaku põrmugi paljukiidetud nn euroopalike väärtustega…

