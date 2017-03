Politsei nädalavahetuse ülevaade: Peretülid, vargused ja purjus roolikeerajad

Sel nädalavahetusel tuli politseil lahendada kaks peretüli, viia kainenema agressiivne noor naine ning tegeleda kahe pisivargaga, kes soovisid Maximast lahkuda kauba eest tasumata. Lisaks tabati autoroolist kaks kriminaalses joobes juhti.

Reede õhtul kella 20.48 paiku kutsuti politsei Kuressaare linnas asuvasse sotsiaalmajja. Peretüli käigus oli 25-aastane mees lõhkunud kaks asutuse ust ja purustanud aknaklaasi. Juhtumi osas on alustatud väärteomenetlust.

Teine peretüli oli samal õhtul ühes Muhu valla talus, kus mees ähvardas naist. Kui politsei sündmuskohale jõudis, olid osapooled eraldi tubades ja olukord rahunenud. Seega polnud politseil alust kedagi kaasa viia.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk teatas, et politseil on põhjust rääkida ka kahest pisivargusest. Mõlemad vargused leidsid aset laupäeva päeval Kuressaare linnas asuvas kaupluses Maxima. Esimesel juhul läbis 62-aastane mees kassaliini kauba eest tasumata ning peeti kohapeal kinni. Teisel korral oli varguse toimepanijaks 77-aastane naine. Juhtumite osas on alustatud väärteomenetlused.

Laupäeva varahommikul kutsuti politsei Kuressaare linnas olevasse korterisse, kus viibis alkoholijoobes ning agressiivselt käituv naine. Patrull toimetas 21-aastase naise arestikambrisse kainenema.

Pühapäeva hommikul sai politsei väljakutse Kuressaare linna aadressil, kus ühel sõiduautol oli läbi torgatud neli rehvi. Juhtumi osas on alustatud väärteomenetlus.

Liiklusest

Reede päeval juhtus liiklusõnnetus Aste alevikus, kus 58-aastase mehe poolt juhitud sõiduauto riivas parkivat sõidukit, tekitades sellega varalise kahju. Sõiduauto juhil tuvastati alkoholijoove ning puudus ka juhtimisõigus. Alustatud on kriminaalmenetlust.

Teine alkoholiga patustanud sõidukijuht, 26-aastane mees peatati patrulli poolt reede õhtul Muhu vallas Liiva asulas, kus juhil tuvastati jällegi kriminaalne joove. Lisaks puudus juhil ka sõiduki juhtimisõigus.

Laupäeva õhtul juhtus liiklusõnnetus Lääne-Saare vallas, kus 27-aastane mees juhtis traktorina arvel olevat ATV-d ning vedas sellega haakes omavalmistatud üheteljelist käru. Kuna haagis liikus ATV taga ebastabiilselt, kaldus juht sõidukiga teelt välja kraavi, mille tagajärjel sai vigastada.