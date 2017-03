Miks Hillary Clinton Putinile vastumeelseks muutus

Tõenäoliselt otsustati Hillary Clintoni saatus juba 2011. aasta 5. detsembril. See oli kaua aega enne seda, kui keegi oleks osanud arvatagi, et just Donald Trumpist saab tema poliitiline mõrtsukas, kirjutab ajakirjanik Pär Nuder Rootsi majandusväljaandes Dagens Industri.



Leht möönab, et Venemaal on kuulusrikas ja huvitav ajalugu. Vene riigi teke ulatub tagasi 9. sajandisse, kui Dnepri jõe orus tänapäeva Ukraina territooriumil tekkis Kiievi Venemaa – territooriumilt küll väga suur, kuid üpriski nõrga keskvõimuga riik.

16. sajandil nihkub riigi juhtimine itta ja võimu tegelikuks keskuseks saab Moskva. Rootsi leht kirjutab, et hiljuti tõsteti Moskvast ida poole jäävas (just nii on originaalis – toim) Orjoli linnas au sisse Venemaa esimene tsaar Ivan IV, kes sai ajaloos hüüdnimeks Julm. Orjolis püstitati talle mälestusmärk. Just see valitseja pani aluse riigile, mis hiljem muutub võimsaks Vene impeeriumiks.

Tõsi, kõnealune mälestusmärk tekitab vastuolulisi tundeid, jätkab väljaanne. Hüüdnime Julm sai Ivan IV seetõttu, et oli äärmiselt vägivaldne. Tema korraldusel hukati kümneid tuhandeid inimesi ja on teada, et raevuhoos tappis ta isegi oma lihase poja.

See polnud aga Orjoli kubernerile Vadim Potomskile takistuseks, et anda korraldus mälestusmärgi püstitamiseks. Monumendi pidulikul avamisel võrdles ta Ivan Julma Venemaa praeguse presidendi Vladimir Putiniga. Loomulikult pidas ta võrdlemisel silmas vaid kahe mehe postiivseid omadusi…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.