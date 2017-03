MINU ÖÖKAPIRAAMAT: Kaval Ants ja Vanapagan tekitasid lugemishuvi

Nüüdne Aste elanik, Pidula mail sündinud ja kasvanud Aare Aas hindab ennekõike oma saare mehe Albert Uustulndi loomingut, samuti on ta nautinud Juhan Smuuli “Muhu monolooge”.



“Ma ei ole suur ilukirjanduse lugeja, töö ja elu pole seda lihtsalt võimaldanud. Meeldib ajalooteema, “Eesti rahva kannatuste aasta” oli vene ajal keelatud raamatute nimistus. Olen ka selle raamatu läbi lugenud,” räägib Aare Aas oma kirjandushuvist.

Anton Hansen Tammsaare “Tõde ja õigus” on mehe sõnul üks väärt teos. “Sealt loetu “Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus,” on väga sügava sisuga. Seda olen elus ise mitu korda kogenud.”

Ilmutas luulekogumiku



Kaks aastat tagasi ilmus trükist juba poisikesepõlves esimesi luulekatsetusi teinud Aare luulekogumik “Ühe pere elu, võlu ja valu”, kus autor võtab kokku juhtumid, mis tema elu raputanud. Kas see tähendab ka, et Aare peab luuletuste lugemisest lugu?

“Tõsi, mulle meeldib luuletusi lugeda ja meid ümbritsevat elu ka ise värssidesse panna, aga ise ma ennast sellel alal asjatundjaks ei pea,” märgib ta. Heameel on Aarel sellest, et ta oma raamat on inimestele huvi pakkunud. “Olen kinkinud oma raamatu ka kahele Urvele, eksminister Tiidusele ja praegusele minister Palole,” annab luuleraamatu kirjutanud mees teada.

Lugemise sai Pidulas kooliteed alustanud Aare Aas selgeks enne esimesse klassi minekut. Tähti hakkas ta vanu ajalehti sirvides kokku veerima ei kusagil mujal kui oma kodus kemmergus. Aare mäletab ka esimest raamatut, mille ta suure õhinaga läbi luges. See oli “Kaval-Ants ja Vanapagan”.

Loetu sisu kokku võttes iseloomustab Aare Vanapaganat kui ühte tohmanit, kes üksnes jõuga midagi ei saavuta. Kaval-Ants, nagu nimigi ütleb, oli üks kaval ja nutikas tegelane, kelle sarnased tahtsid noored poisid olla.

Samas deklameerib Aare ühe vemmalvärsi, mida ta naabripoisilt kunagi kuulis: “Vanapagan põllul, põlved rõukus… Mul on need laulud kõik meeles. Küla lapsed käisid meie õues mängimas, lisaks meie pere kuuele lapsele tulid õue kokku teised külalapsed. Ei tea, kust keegi need laulud võttis, aga neid kanti üksteisele peast ette. Ikkagi loominguline tegevus,” naerab Aare laste kunagisi ettevõtmisi.

Lapsepõlveaega meenutades ütleb mees, et tal on isegi sellise sisuga luuletusi peas, mis trükimusta eriti ei kannata, aga loeb ikkagi ühe ette: “Teomees tuli töölt ja viskas parsile pikali, kotid jäivad rippuma, õrte vahele õõtsuma. Peretütred vaatama, kas see on hullu hundi hända või on see kurja karu käppa. Ei see ole hullu hundi hända ega kurja karu käppa. See va teomehe tilluke… ”

Lugedes ajaloolise sisuga teoseid, tunnetab Aare, et on seal kirja pandud sündmused ja olukorrad paljuski ise läbi elanud. Mõnigi kord on ta loetu põhjal kõrvutanud Venemaal ja Eestis toimunud sündmusi ning teinud järelduse, et need on olnud sarnased.

Kiidusõnad kirjanikele



Elu jooksul on Aare üksjagu raamatuid valikuliselt ostnud, raamatukogudest on ta vähe laenutanud. Uudiskirjandust ta enam lugeda ei jõua. “Informatsioonitulv, mida televiisorist näed, raadiost kuuled ja ajalehtedest loed, on nii suur, et kõike sedagi on raske vastu võtta. Aeg-ajalt võtan mõne vanema raamatu kätte, viimati lugesin “Tondiöömaja”,” loetleb pensionär Aare oma viimase aja tegemisi.

Saaremaa kirjanike teosed on Aarele tuttavad. Naabersaare mehe Smuuliga kohtus ta esmakordselt Jägalas, kui teenis aega Eesti korpuses. Kuigi Smuuli hilisemad teosed talle väga meeldivad, ei saa ta küsimata jätta, mis oli küll Smuulil mõttes, kui ta kirjutas “Poeemi Stalinile”.

Albert Uustulndiga on Aarel olnud ka isiklikke kokkupuuteid. “Uustulnd oli mees, kes minu elu kunagi teatud määral suunas. Ta oli hästi muhe mees, kes oskas muhedalt kirjutada,” kinnitab ta. “Tema loodud laulud on ju populaarsed ja tema raamatuid loetakse. Kui oled tundnud kirjanikku isiklikult, siis oskad ka ehk paremini ta loomingut hinnata,” võtab Aare kirjanikega kohtumised kokku.

Võib-olla on kokkupuuted kirjanikega mingilgi määral mõjutanud Aaret niivõrd, et ta on söandanud ka ise kirjanduspõllul katsetada. Pidulast, oma lapsepõlve mängumaast, kunagisest koolimajast, mõisapargist, loodusest ja külaelust on ta kirjutanud meeliülendava luuletuse, mille ta meie jutuajamise lõpetuseks ette kannab.

Ütleb veel, et tarkusetera võib leida igast raamatust. Ja tarkuseterakesed on ju eluks väga vajalikud.