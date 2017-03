Baltikumi volletiitel neljale saarlasele

Baltikumi meeste võrkpalliklubisid ühendava Credit24 meistriliiga tänavune meister on Rakvere Võrkpalliklubi, kes alistas Võru spordikeskuses toimunud haaravas finaalmängus Pärnu Võrkpalliklubi 3 : 2 (12 : 25, 20 : 25, 25 : 22, 26 : 24, 15 : 13). Tiitlit aitasid võita Siim Põlluäär, Andris Õunpuu, Kevin Saar ja Alari Saar.



Finaali parimana 27 punkti toonud ja liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Siim Põlluäär mängis just viimases geimis tähtsat rolli.

Pärast Kevin Saare läbi trossi löödud ässpallingut läks Rakvere 8 : 7 ette ja Pärnule enam võimalust ei andnud. Võiduka punkti pani mängule Siim Põlluäär, kes lõi mängu üheksast viimasest tõstest punktiks koguni kaheksa.

“Ütlesin juba enne finaalturniiri, et mina mängin kullale,” rääkis diagonaalründaja Volley.ee-le. “Tänane mäng oli sarnane poolfinaaliga, kus pidime kannatama, kuni saame esimese geimi kätte. Sealt läks meie hoog juba üles.”

Võitu 7 punkti panustanud Andris Õunpuu lisas, et võidu tõi suurem tahtmine.

Saar võtmepositsioonil



Finaalis 14 punkti toonud Kevin Saar sai üheks võtmemängijaks ka poolfinaalis Bigbank Tartu vastu. Kevin Saare asemel alustas mängu küll Andris Õunpuu, ent avageimi lõpust ajutiselt ja teise geimi keskpaigast asendas Saar oma kogenud võistkonnakaaslast juba lõplikult.

Kolmas geim oli puhas saarlase jõudemonstratsioon. Ta lõi 11 tõstest punktiks 7 ja kogus efektiivsusnäitajaks +6.

“Ütlesin talle enne sekkumist, et täna on see päev, kus on lubatud väga riskeerivalt tegutseda. Mitte et see enne keelatud oleks olnud, ent positiivsed efektiivsusnäitajad olid rasked tulema,” rääkis Rakvere VK peatreener Urmas Tali pärast 3 : 1 võidetud mängu.

“Tuli ennast kokku võtta,” tunnistas Kevin Saar pärast võidukat finaali. “Üritasime vägisi sidemängijaga leida seda klappi, mis meil eelmisel hooajal oli. Lõpuks leidsime selle ja tegin seda, mida tegema pidin. Emotsioonid on laes ja olen super rahul.”

Tasavägised poolfinaalid



Esimeses poolfinaalis alistas Rakvere Võrkpalliklubi Bigbank Tartu 3 : 1. Siim Põlluäär tõi võitjatele 16, Kevin Saar 14 ja Andris Õunpuu 4 punkti.

Nagu viimastes omavahelistes mängudes tavaks saanud, pakkusid Selver Tallinn ja Pärnu Võrkpalliklubi ka seekordses poolfinaalis haarava lahingu.

Viiegeimiline duell lõppes Pärnu 3 : 2 võiduga. Hindrek Pulk tõi võitjatele 12 punkti, kaotajate poolel panustasid Karli Allik 12, Siim Ennemuist 9, Mihkel Tanila 8 ja Karlis Mesila 1 punkti. Ülimalt haaravas pronksimängus võitis Bigbank Tartu Selver Tallinnat 3 : 2.

“Mängu alguses oli näha, et me pole samasugune võistkond kui eilses poolfinaalis Selveri vastu. Olime emotsionaalselt murtud ja ei mänginud võistkonnana. Me ei toetanud üksteist ja platsil oli ka omavahelist ütlemist,” võttis mängu kokku 19 punkti toonud nurgaründaja Karli Allik.