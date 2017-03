Leisi soovib 9 km pikkusele teele tolmuvaba katet (2)

Maanteeametile saadetud kirjas teeb Leisi vald ettepaneku viia lähitulevikus tolmuvaba katte alla Järise–Asuka 9 km pikkune teelõik.



Järise-Asuka tee igapäevaste kasutajate väitel on tee seisukord kevaditi ja sügiseti kohati sedavõrd halb, et teatud juhtudel võib tekkida probleeme tee läbimisega, viitab Leisi abivallavanem Enno Reis. Seevastu suvel on suureks probleemiks tolm, mille all kannatab teelõigu ulatuses üheksa majavaldust.

Enno Reisi sõnul tehakse kevaditi teele küll kolmes lõigus kaltsiumkloriidiga tolmutõrjet, kuid selle efekt on lühiajaline. Märkimist väärib asjaolu, et kuna maakohtades napib töökohti, käib üha enam maainimesi tööl Kuressaares. Juba praegu kasutavad Järise–Asuka teed igapäevaselt tööl käimiseks paljud Metsküla, Asuka ja teiste külade inimesed. “Võib eeldada, et seoses haldusreformiga tuleb igasugu asjaajamistega seotud Kuressaares käimisi veelgi juurde,” märkis Enno Reis, kelle sõnul läbib teed igapäevaselt ka kolm ühistranspordi bussiliini.

Kuna kõnealune piirkond on metsarikas, siis kasutatakse seda teed tavapärasemast rohkem ka metsamaterjali veoks.

Järise–Asuka tee asub Leisi valla territooriumil vaid osaliselt. 9,09 km pikkusest teest jääb Leisi valda 2,8 km ja ülejäänu asub Mustjala valla territooriumil.

Tänavu plaanib maanteeamet viia Saare maakonnas tolmuvaba katte alla kokku 9 km teelõike Laadjala–Karja, Pöide-Tornimäe-Kõrkvere ja Üru-Pidula teel. Praeguse seisuga näeb “Riigimaanteede teehoiukava aastateks 2014–2020” Saare maakonnas ette vaid järgmisel või ülejärgmisel aastal Pahapilli–Panga vahelise 4,1 km pikkuse teelõigu tolmuvaba katte alla viimise.