Matkaklubi retk ületas ootusi

Saaremaa saarelise matkaklubi nime all kogunenud matkasõprade avaüritusel Abulas osales üle 50 inimese ja lisaks viis koera.



Aado Haandi juhtimisel avastati Abulas nii loopealset männikut kui ka pankrannikut. Pühapäevane ilm oli päikseline, kuid varakevadiselt karge.

Ürituse eestvedaja Käthe Pihlak ütles, et inimesi tuli kaks korda rohkem, kui oodati. See tõestab ka, et järelikult on selliseid üritusi vaja. Oma panuse kohta märkis Pihlak, et algatas vaid idee ja pakkus välja kuupäeva. Ülejäänu toimus nagu iseenesest. Info levis nii Facebookis kui ka Saarte Hääle vahendusel.

Ajalehest matkast lugenud Erik Keerberg jäi üritusega väga rahule. Tema sõnul on see just koht, kus kasutada Nuustaku metafoori oma kodukandi avastamise kohta. „Harva satume kodusaarel kohtadesse, mida Euroopa määrangute ja arusaamade järgi lausa eksootikaks klassifitseeritakse. Ja põhjusega. On, mida vaadata, nuusutada, katsuda ja kogeda,” märkis ta. Saaremaa saarelise matkaklubi initsiatiiv on vajalik. „Isegi kui oled mõnes kohas enne käinud, siis alati on midagi, mida avastada. Giid annab tuurile veel oma positiivse aktsendi,” ütles Erik Keerberg.

“Meid kõiki ühendab matkapisik ehk soov midagi uut avastada, kogeda ja suur armastus looduse, Eestimaa looduse vastu,” võttis Pihlak kokku.

Järgmine matk on planeeritud 16. aprillile, koht on veel lahtine. Igatahes on matkama oodata ka kultuuriminister Indrek Saart ning kuupäev on oluline ka seetõttu, et just sel päeval tähistatakse üle-eestilise matkapäevaga EV 100 juubeliperioodi algust.