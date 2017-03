Ministeerium Lääne-Saarele: ettepanekud tuleb esitada Hoolekandeteenustele

Kuigi minister Kaia Iva soovitas Saare maakonna omavalitsustel pakkuda alternatiive, kuhu võiks rajada erihooldekodu peremajasid, leiab ministeerium, et omavalitsused peavad selles küsimuse suhtlema hoopis AS-iga Hoolekandeteenused.



3. veebruaril Sõmera Kodu likvideerimise teemal Saare maavalitsuses toimunud ja emotsionaalseks paisunud kohtumise lõpus ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, et omavalitsused võiksid teha ka omapoolseid ettepanekuid, kuhu lisaks Kuressaarele erihoolekande teenuskohti luua.

Seepeale saatsid nii Lääne-Saare vallavalitsus kui ka Saaremaa omavalitsuste liit ministeeriumile kirja, kus pakkusid täiendavate teenuskohtade rajamiseks välja Sõmera.

Möödunud nädalal SOL-ile ja Lääne-Saare vallavanemale Tiina Luksile saadetud vastuses kirjutas ministeeriumi nõunik Raimo Saadik aga, et kohtumisel Ivaga jäi kokkulepe: omavalitsuste juhid või nende esindaja võtab ühendust AS-iga Hoolekandeteenused, “pakkudes neile välja võimalikud seniseks planeeritud asukohtadega võrdväärsed alternatiivid ning koostöös leitakse mõlemaid osapooli rahuldav lahendus”.

“Sellest tulenevalt palume Teil vastavalt kokkuleppele võtta ühendust ja teha koostööd lahenduste leidmiseks AS Hoolekandeteenustega,” kirjutas Saadik.

Kirja lõpus on siiski märgitud: “Anname teada, et oleme edastanud Teie mõlema pöördumised ja ettepanekud AS Hoolekandeteenustele teadmiseks.”

“Ilmselt siis taas kord mõistis teine pool – seekord kohtumisel viibinud omavalitsuste esindajad – ministrit valesti,” kommenteeris nõunikult saadud vastust Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks. “Nii SOL kui ka Lääne-Saare saatsid oma ettepaneku ministeeriumisse, adresseerituna ministrile.”

Luksi andmeil on AS-i Hoolekandeteenused juhil kavas kuu lõpus Saaremaale tulla. “Kas sellest sünnib “mõlemaid osapooli rahuldav lahendus”, saame näha,” lausus Luks.