Ministeerium peab Sõru ja Triigi liini mugavusliiniks

Saarte Hääl kirjutas läinud nädalal, et Saare ja Hiiu maavalitsus ei ole nõus majandusministeeriumi väljapakutud Sõru–Triigi laevaliini graafikutega ajaks, mil liinile jõuab uus parvlaev Soela, kuna need ei rahulda tegelikku nõudlust.



Ministeeriumi kantsler Merike Saks tõdes nüüd oma vastuskirjas, et senine Sõru–Triigi parvlaevaliini täitumuse statistika sügisest kevadeni ei toeta liini igapäevast graafikut. Saks selgitas, nagu ka paari nädala eest, et avalikest vahenditest toetatav ühistranspordiliin on mõeldud ikkagi reisijate-, mitte kaubaveo tagamiseks.

Seega on maavalitsused jätnud pakutud graafikud kooskõlastamata, pidades ministeeriumi tellitavat reiside arvu piiranguks majandusvedudele – eelkõige Saaremaa Piimatööstusele tooraine tagamine – ning jätnud seejuures Saksa hinnangul tähelepanuta ühistranspordi korraldamise tegeliku eesmärgi.

“Rõhutame, et üksikute ettevõtjate majandustegevuse toetamine on vastuolus ühistranspordi korraldamise ja rahastamise põhimõtetega ning kujutaks endast lubamatut riigiabi,” nentis kantsler. Tema kinnitusel on ettevõtjatel võimalus oma majandusvedudeks pöörduda vedaja poole avaliku teenindamise lepingus ettenähtud juhuveo tellimiseks. “Ühtlasi märgime, et Sõru–Triigi liini reiside arvu planeerimisel tuleb arvesse võtta ka seda, et tegemist on mugavusliiniga,” rõhutas kantsler Saks. “Mugavusliini võimalikult suurt reiside arvu ei saa riik aga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul näiteks Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saari ühendavate hädavajalike ja ainsate transpordiliinide arvelt prioriteediks seada.”